Захват заложников в банке: Почему Марат Ахметжанов лично руководил спецоперацией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В день, когда Астану потрясла новость о вооруженном захвате заложников в отделении Kaspi Bank, министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов лично прибыл на место происшествия. Казахстанцы отмечали, что глава МВД пришел без формы, несмотря на выходной, лично руководил операцией и вел себя очень профессионально. При этом была и критика. Была ли ситуация, настолько сложной, что ему пришлось лично вмешаться? Или в столице не хватает опытных переговорщиков? На эти вопросы ответил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

«Нет, конечно, с переговорщиками у нас все в порядке. У нас есть специально подготовленные переговорщики. Они проходят обучение при антитеррористическом центре академии Комитета национальной безопасности страны. В тот день такой специалист от нашего спецподразделения участвовал. К сожалению, я не могу назвать его фамилию, имя, отчество. Он неоднократно заходил и вел переговоры непосредственно после прибытия министра внутренних дел на место происшествия. Он непосредственно докладывал министру требования, линию его поведения, что находится у него в руках», - рассказал Марат Кожаев.

По его словам, министр посчитал, что лично должен быть на месте происшествия, учитывая факт того, что это происходило в столице в выходной день и в обеденное время. Они прибыл и лично руководил операцией, принимал решение, применять силовую фазу или продолжать переговоры. В ходе операции глава МВД выходил в прямой контакт с захватчиком, пытался уговорить его освободить заложниц.

«Сам факт прибытия туда министра и участия в руководстве этой операцией я оцениваю так. Любой полицейский, независимо от звания и должности, положения, выходной день или будний день, если совершается преступление и есть угроза жизни и здоровью граждан, он должен его пресекать. Министр, видимо, так посчитал и прибыл», - поделился Марат Кожаев.

Он подчеркнул, что министр лично принял решение о переходе к силовой фазе обезвреживания преступника. После выполнения работы всеми сотрудниками МВД, каждым по своей линии, Марат Ахметжанов провел серьезный анализ, оценил необходимость штурма и потенциальный риск взрыва.

«Прежде всего, конечно, боялись взрыва, потому что преступник сразу обозначил, что у него есть взрывное устройство, и он готов пожертвовать своей жизнью и жизнью заложников. Собрав максимально возможное количество информации за короткое время, поняли, что риски минимальны, по-другому, уговорить его не получалось, ждать было уже тоже тяжело, потому что каждая минута нахождения заложниц у него в руках была критичной. По взгляду девушки, которая находилась в зоне видимости, мы видели, что ей очень страшно. Поэтому министром было принято решение на основе докладов, анализа, что пора применить силовую фазу», - рассказал первый заместитель министра внутренних дел.

После этого, глава МВД дал команду. Как отметил, Марат Кожаев, для преступника это было совершенно неожиданно, буквально в считанные секунды, за 10-15 секунд, вся операция была завершена.

Ранее сообщалось, что на теле и руках у захватчика заложников в отделении Kaspi Bank в Астане было закреплено взрывное устройство. Является ли оно действующим, или это был муляж, это будет определять экспертиза.

В прошлое воскресенье стало известно, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi.

Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.