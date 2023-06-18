Захват заложников в Астане: глава МВД рассказал о проведенной операции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел Марат Ахметжанов подробно рассказал о проведенной операции по задержанию захватчика в здании Kaspi Bank, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я с ним разговаривал. Он проверил мои данные. Он держал девушку, которой угрожал. Сейчас идет следствие. Я еще раз говорю - нет пострадавших», - сказал министр внутренних дел.

Что касается заложников, как пояснил Марат Ахметжанов, их осматривают медики, так как применялся слезоточивый газ, идет осмотр.

По словам министра, никто из сотрудников банка не ранен, были применены штурмовые спецсредства.

На вопрос о том, кто произвел выстрел, министр ответил, что были применены спецсредства полиции, в частности речь идет о шумовой гранате.

«Был силовой захват, конечно, было сопротивление. Никто не пострадал, все живы и здоровы», - добавил Марат Ахметжанов.



Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

По данным полиции, на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к спецоперации не привлекались.

Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.