Захват лидера боевиков: казахстанские десантники отличились на учениях в Турции

В Турецкой Республике на полигоне «Доганбей» продолжается тактический этап многонационального учения EFES-2024, в котором принимают участие казахстанские десантники, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Фото: Минобороны РК

В боевую задачу штурмовой группы входит осуществление захвата лидера незаконного вооруженного формирования, его сопровождение на воздушную тактическую платформу AirTEP и переброска в заранее обозначенное место.

К операции были привлечены военнослужащие алматинской десантно-штурмовой бригады старший сержант Ринат Чингисов, действовавший в группе прикрытия, и старший сержант Еламан Жумабаев, входивший в группу захвата.

Фото: Минобороны РК

Двумя днями ранее участники учений выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия различного калибра, задачи по ведению боя в населенном пункте и нейтрализации условного противника. Кроме того, санитарные подразделения провели эвакуацию раненого с оказанием ему первой медицинской помощи.

Фото: Минобороны РК

Международное многонациональное учение EFES-2024 – самое крупномасштабное в регионе. Оно проводится в целях обмена опытом и организации совместной деятельности стран-участниц, а также повышения уровня профессионализма военнослужащих.

В общей сложности в них принимают участие около 11 тысяч военнослужащих из 49 стран мира. Активная фаза учений пройдет 30 мая.