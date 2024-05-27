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    14:10, 27 Май 2024 | GMT +6

    Захват лидера боевиков: казахстанские десантники отличились на учениях в Турции

    казахстанские десантники отличились на учениях в Турции
    Фото: Минобороны РК

    В Турецкой Республике на полигоне «Доганбей» продолжается тактический этап многонационального учения EFES-2024, в котором принимают участие казахстанские десантники, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК. 

    казахстанские десантники отличились на учениях в Турции
    Фото: Минобороны РК

    В боевую задачу штурмовой группы входит осуществление захвата лидера незаконного вооруженного формирования, его сопровождение на воздушную тактическую платформу AirTEP и переброска в заранее обозначенное место.

    К операции были привлечены военнослужащие алматинской десантно-штурмовой бригады старший сержант Ринат Чингисов, действовавший в группе прикрытия, и старший сержант Еламан Жумабаев, входивший в группу захвата.

    казахстанские десантники отличились на учениях в Турции
    Фото: Минобороны РК

    Двумя днями ранее участники учений выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия различного калибра, задачи по ведению боя в населенном пункте и нейтрализации условного противника. Кроме того, санитарные подразделения провели эвакуацию раненого с оказанием ему первой медицинской помощи.

    казахстанские десантники отличились на учениях в Турции
    Фото: Минобороны РК

    Международное многонациональное учение EFES-2024 – самое крупномасштабное в регионе. Оно проводится в целях обмена опытом и организации совместной деятельности стран-участниц, а также повышения уровня профессионализма военнослужащих.

    В общей сложности в них принимают участие около 11 тысяч военнослужащих из 49 стран мира. Активная фаза учений пройдет 30 мая.

    Теги:
    Учения Вооруженных сил Армия Турция Учения Минобороны РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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