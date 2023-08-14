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    19:47, 13 Август 2023 | GMT +6

    Захват автобуса заключенными в РК: фильм на реальных событиях готовится к премьере

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    wikipedia.org
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На сегодня в Казахфильме идет процесс дубляжа полнометражного художественного фильма «Операция «Набат», основанного на реальных событиях. Производством фильма занимается киностудия «Казахфильм» при поддержке Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм».

    Полнометражная художественная лента «Операция «Набат» расскажет о блестящей спецоперации по освобождению заложников, проведенной в феврале 1992 года, в результате которой не пострадали ни граждане, захваченные в автобусе беглыми заключенными, ни сотрудники органов. Захват автобуса осуществили пятеро беглых заключённых, которые сели в рейсовый автобус «Икарус», следовавший по маршруту Кызылорда — Сарыагаш, с 30 пассажирами.

    Премьера фильма запланирована на следующий год.


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