Захват автобуса заключенными в РК: фильм на реальных событиях готовится к премьере

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На сегодня в Казахфильме идет процесс дубляжа полнометражного художественного фильма «Операция «Набат», основанного на реальных событиях. Производством фильма занимается киностудия «Казахфильм» при поддержке Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм».

Полнометражная художественная лента «Операция «Набат» расскажет о блестящей спецоперации по освобождению заложников, проведенной в феврале 1992 года, в результате которой не пострадали ни граждане, захваченные в автобусе беглыми заключенными, ни сотрудники органов. Захват автобуса осуществили пятеро беглых заключённых, которые сели в рейсовый автобус «Икарус», следовавший по маршруту Кызылорда — Сарыагаш, с 30 пассажирами.

Премьера фильма запланирована на следующий год.