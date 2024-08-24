Захваченных в колонии Волгоградской области РФ заложников освободили

Всех заложников в ИК-19 в Волгоградской области освободили, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Заложники освобождены, — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Также стало известно, что спецназ нейтрализовал четырех заключенных, которые днем в пятницу захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных.

Нападавшие нанесли четверым сотрудникам колото-резаные раны, трое из них погибли. Еще четверо сотрудников, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из них умер в больнице. Кроме того, от действий преступников пострадали четверо осужденных. Двое пострадавших доставлены в медучреждения Волгограда.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.