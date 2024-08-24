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    01:15, 24 Август 2024 | GMT +6

    Захваченных в колонии Волгоградской области РФ заложников освободили

    Захваченных в колонии Волгоградской области РФ заложников освободили
    Фото: кадр из видео / Василина Борко /  ТАСС

    Всех заложников в ИК-19 в Волгоградской области освободили, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    — Заложники освобождены, — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

    Также стало известно, что спецназ нейтрализовал четырех заключенных, которые днем в пятницу захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных.

    Нападавшие нанесли четверым сотрудникам колото-резаные раны, трое из них погибли. Еще четверо сотрудников, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из них умер в больнице. Кроме того, от действий преступников пострадали четверо осужденных. Двое пострадавших доставлены в медучреждения Волгограда.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Осужденные ТАСС Происшествия Мировые новости Россия Убийство в колонии
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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