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    16:35, 23 Август 2024 | GMT +6

    Заключенные захватили заложников в колонии в Волгоградской области РФ

    колония, Россия
    Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС, архив

    Несколько заключенных исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области захватили сотрудников исправительного учреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН России, передает агентство Kazinform.

    — На заседании дисциплинарной комиссии (где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей) колонии несколько заключенных захватили сотрудников, — сказали в ведомстве. 

    В оперативных службах сообщили, что один сотрудник убит.

    Обстоятельства ЧП

    • Заключенные захватили сотрудников исправительного учреждения на заседании дисциплинарной комиссии, сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН России.
    • По данным оперативных служб, в нападении участвовали минимум трое заключенных.
    • Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
    • В колонии проводится операция по освобождению заложников.
    • ФСИН направила сотрудников в Волгоградскую область.

     

    Погибшие и пострадавшие

    • Один сотрудник исправительной колонии убит, заявили ТАСС в оперативных службах.
    • ФСИН сообщила о наличии пострадавших.
    • Четверо пострадавших доставлены в больницу, уточнили медики.

     

    Расследование

    • СК возбудил дело по факту захвата заложников.

     

    Об учреждении

    • ИК-19 строгого режима находится в городе Суровикино Волгорадской области.
    • По данным из открытых источников, ее лимит составляет более 1,2 тыс. человек.

     

    Теги:
    Происшествия Мировые новости Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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