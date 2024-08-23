16:35, 23 Август 2024 | GMT +6
Заключенные захватили заложников в колонии в Волгоградской области РФ
Несколько заключенных исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области захватили сотрудников исправительного учреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН России, передает агентство Kazinform.
— На заседании дисциплинарной комиссии (где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей) колонии несколько заключенных захватили сотрудников, — сказали в ведомстве.
В оперативных службах сообщили, что один сотрудник убит.
Обстоятельства ЧП
- Заключенные захватили сотрудников исправительного учреждения на заседании дисциплинарной комиссии, сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН России.
- По данным оперативных служб, в нападении участвовали минимум трое заключенных.
- Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
- В колонии проводится операция по освобождению заложников.
- ФСИН направила сотрудников в Волгоградскую область.
Погибшие и пострадавшие
- Один сотрудник исправительной колонии убит, заявили ТАСС в оперативных службах.
- ФСИН сообщила о наличии пострадавших.
- Четверо пострадавших доставлены в больницу, уточнили медики.
Расследование
- СК возбудил дело по факту захвата заложников.
Об учреждении
- ИК-19 строгого режима находится в городе Суровикино Волгорадской области.
- По данным из открытых источников, ее лимит составляет более 1,2 тыс. человек.