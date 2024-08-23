Заключенные захватили заложников в колонии в Волгоградской области РФ

Несколько заключенных исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области захватили сотрудников исправительного учреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН России, передает агентство Kazinform.

— На заседании дисциплинарной комиссии (где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей) колонии несколько заключенных захватили сотрудников, — сказали в ведомстве.

В оперативных службах сообщили, что один сотрудник убит.

Обстоятельства ЧП

Заключенные захватили сотрудников исправительного учреждения на заседании дисциплинарной комиссии, сообщили ТАСС в пресс-службе ФСИН России.

По данным оперативных служб, в нападении участвовали минимум трое заключенных.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В колонии проводится операция по освобождению заложников.

ФСИН направила сотрудников в Волгоградскую область.

Погибшие и пострадавшие

Один сотрудник исправительной колонии убит, заявили ТАСС в оперативных службах.

ФСИН сообщила о наличии пострадавших.

Четверо пострадавших доставлены в больницу, уточнили медики.

Расследование

СК возбудил дело по факту захвата заложников.

Об учреждении