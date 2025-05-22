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    17:12, 22 Май 2025 | GMT +5

    За хранение крупной партии наркотиков в Астане осудили троих человек

    В Астане вынесен обвинительный приговор в отношении троих мужчин, признанных виновными в незаконном хранении аналогов психотропных веществ с целью сбыта, совершённом группой лиц по предварительному сговору, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: КНБ РК

    Дело рассматривали в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы.

    Согласно материалам дела, подсудимые Р., М., К. действовали организованной группой. В подъезде жилого дома они хранили 29 свёртков с аналогом психотропного вещества мефедрон. Общий вес изъятого составил 27,89 граммов, что квалифицируется как особо крупный размер.

    Кроме того, в тот же день в квартире подсудимых были обнаружены и изъяты:

    • аналог психотропного вещества мефедрон — 912,37 грамма
    • марихуана высушенная — 390,58 грамма
    • смола каннабиса — 77,90 грамма.

    Также установлено, что Р. хранил при себе аналог психотропного вещества мефедрона весом 1,03 грамма без цели сбыта.

    Вина подсудимых Р., М., К. подтверждена материалами уголовного дела: показаниями обвиняемого М., свидетельскими показаниями, результатами осмотров и обысков, заключениями экспертиз и видеозаписями с места происшествия.

    На судебном процессе прокурор поддержал обвинение. Подсудимые М. и К. свою вину не признали, Р. признал её частично.

    Суд квалифицировал действия М. и К. по статье 297 части 3 пункты 1 и 3 Уголовного кодекса и приговорил каждого к 9 годам лишения свободы.

    Р. признан виновным по той же статье, а также по статье 296 части 3 УК. По совокупности преступлений он также получил 9 лет лишения свободы.

    Смягчающих и отягчающих обстоятельств суд не установил. Приговор не вступил в законную силу.

    Ранее мы сообщали о том, что мужчина получил срок за сбыт наркотиков в особо крупном размере в Астане.

    Теги:
    Синтетические наркотики Наркотики Борьба с наркотиками Астана
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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