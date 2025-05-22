За хранение крупной партии наркотиков в Астане осудили троих человек

Дело рассматривали в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы.

Согласно материалам дела, подсудимые Р., М., К. действовали организованной группой. В подъезде жилого дома они хранили 29 свёртков с аналогом психотропного вещества мефедрон. Общий вес изъятого составил 27,89 граммов, что квалифицируется как особо крупный размер.

Кроме того, в тот же день в квартире подсудимых были обнаружены и изъяты:

аналог психотропного вещества мефедрон — 912,37 грамма

марихуана высушенная — 390,58 грамма

смола каннабиса — 77,90 грамма.

Также установлено, что Р. хранил при себе аналог психотропного вещества мефедрона весом 1,03 грамма без цели сбыта.

Вина подсудимых Р., М., К. подтверждена материалами уголовного дела: показаниями обвиняемого М., свидетельскими показаниями, результатами осмотров и обысков, заключениями экспертиз и видеозаписями с места происшествия.

На судебном процессе прокурор поддержал обвинение. Подсудимые М. и К. свою вину не признали, Р. признал её частично.

Суд квалифицировал действия М. и К. по статье 297 части 3 пункты 1 и 3 Уголовного кодекса и приговорил каждого к 9 годам лишения свободы.

Р. признан виновным по той же статье, а также по статье 296 части 3 УК. По совокупности преступлений он также получил 9 лет лишения свободы.

Смягчающих и отягчающих обстоятельств суд не установил. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали о том, что мужчина получил срок за сбыт наркотиков в особо крупном размере в Астане.