Мужчина получил срок за сбыт наркотиков в особо крупоном размере в Астане

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны с участием присяжных заседателей вынесен обвинительный приговор в отношении М. за сбыт и незаконное хранение в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере (ст.297 ч.3 п. 3 УК).

Судом установлено, что в октябре 2024 года М., с целью незаконного сбыта психотропного вещества в особо крупном размере, встретился с покупателем — условным закупщиком и продал ему девять таблеток психотропного вещества, весом 6,19 грамма, в особо крупном размере за 300 тыс. тенге.

Также в октябре 2024 года подсудимый М. незаконного хранил наркотические средства в особо крупном размере с целью сбыта — всего 25 таблеток психотропного вещества весом 17,28 грамма.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, видеозаписью и материалами уголовного дела.

Позиции сторон:

Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Подсудимый частично признал свою вину.

Назначенное наказание:

В соответствии со статьей 297 частью 3 УК РК, наказание за данное преступление предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд учел смягчающие обстоятельства: частичное признание вины, положительную характеристику личности подсудимого и отсутствие судимости. Обстоятельств, отягчающих ответственность, установлено не было.

Вердиктом присяжных заседателей М. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 297 ч.3 п.3) УК и осужден к 7 годам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.