РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:33, 16 Май 2025 | GMT +5

    Мужчина получил срок за сбыт наркотиков в особо крупоном размере в Астане

    В Астане вынесен обвинительный приговор по делу о незаконном сбыте и хранении психотропных веществ в особо крупном размере, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма, колючая проволока
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны с участием присяжных заседателей вынесен обвинительный приговор в отношении М. за сбыт и незаконное хранение в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере (ст.297 ч.3 п. 3 УК).

    Судом установлено, что в октябре 2024 года М., с целью незаконного сбыта психотропного вещества в особо крупном размере, встретился с покупателем — условным закупщиком и продал ему девять таблеток психотропного вещества, весом 6,19 грамма, в особо крупном размере за 300 тыс. тенге.

    Также в октябре 2024 года подсудимый М. незаконного хранил наркотические средства в особо крупном размере с целью сбыта — всего 25 таблеток психотропного вещества весом 17,28 грамма.

    Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, видеозаписью и материалами уголовного дела.

    Позиции сторон:

    • Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.
    • Подсудимый частично признал свою вину.

    Назначенное наказание:

    В соответствии со статьей 297 частью 3 УК РК, наказание за данное преступление предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Суд учел смягчающие обстоятельства: частичное признание вины, положительную характеристику личности подсудимого и отсутствие судимости. Обстоятельств, отягчающих ответственность, установлено не было.

    Вердиктом присяжных заседателей М. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 297 ч.3 п.3) УК и осужден к 7 годам лишения свободы.

    Приговор вступил в законную силу.

    Теги:
    Наркотики Тюрьма Астана Суды
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают