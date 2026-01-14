Захоронения 15 казахстанских солдат обнаружены в Норвегии

В декабре активистам удалось найти останки солдат в Пскове, а на днях в Норвегии обнаружены захоронения 15 наших соотечественников.

В годы войны на фронт ушли почти полтора миллиона казахстанцев. Каждый второй из них погиб. Пропавшими без вести числятся свыше 270-ти тысяч бойцов. По оценкам поисковиков, сегодня около двух миллионов казахстанцев хотят знать, что произошло с их предками и где они похоронены.

Абубакир Смаилов, заместитель председателя правления Atamnyn Amanaty:

— За всё время на наш официальный сайт поступило более 12-ти тысяч обращений от семей. На сегодня мы уже установили судьбы и места захоронения более четырёх с половиной тысяч человек. География этих находок очень широкая — это не только страны бывшего Советского Союза, но и Восточная Европа, Норвегия, Нидерланды и даже Великобритания.

В поисках задействованы все — от полиции, акиматов и преподавателей местных школ, до министерств и посольств. Как правило, пропавших без вести находят в братских могилах, но есть еще и военнопленные. Выяснилось: именно их документы — самые точные.

Абубакир Смаилов, заместитель председателя правления Atamnyn Amanaty:

— Документы заполнялись очень подробно: указывались имя и фамилия, дата и место пленения, вплоть до цвета глаз. К каждой карточке прилагалась фотография. Для многих солдат это была их первая и одновременно последняя в жизни фотография. Поэтому установить именно личность военнопленных проще.

На днях на севере Норвегии обнаружили захоронения 15-ти казахстанских солдат, погибших в нацистских лагерях. Их имена удалось установить как раз-таки благодаря карточкам учета, а у большинства сохранились фотографии. Поиском занималась норвежский волонтёр Татьяна Затолокина-Торесен. За несколько лет её группа установила судьбы почти четырёхсот советских военнопленных.

Татьяна Затолокина-Торесен, волонтёр /Норвегия/:

— Сейчас это 15 разных стран, но это советские солдаты, которые были на территории Норвегии, оккупированной с 9 апреля 1940 года, их здесь находилось более ста тысяч, в период с августа-сентября 1941 года и до мая-июня 1945-го. Поэтому, узнав конкретно о каждом из этих 15-ти, узнав об их судьбе, безусловно нам захотелось найти их семью, чтобы рассказать, донести правду гибели их солдата. Зная, где его могила, где он погиб и как он погиб, я думаю, что легче смириться с потерей своего солдата.

Сейчас поисковики ищут семьи казахстанских бойцов, погибших в немецком плену за Полярным кругом. Эти солдаты похоронены на кладбище Йорстадмоен в Норвегии. На острове Тьетта покоятся узники лагеря Энгелой.