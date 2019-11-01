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Загрязняющую воздух  типографию хотят закрыть в Алматы

1 Ноября 2019 13:13
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Загрязняющую воздух  типографию хотят закрыть в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жители Медеуского района Алматы пожаловались на местную типографию, которая, по их мнению, загрязняет воздух опасными вредными веществами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам жителей, это негативно влияет на их здоровье. Они обратились в акимат, суд и прокуратуру с жалобой на владельца бизнеса и просьбой закрыть предприятие.

На обращение жителей после появления информации в СМИ отреагировали местные органы. Сегодня с проверкой на место приехали представители партии «Nur Otan», прокуратуры, полиции и акимата.

«По вызову на место выяснилось, что действительно функционирует полиграфическое предприятие, которое производило выбросы. Уже есть заключение экспертизы. В настоящее время департаментом санитарно-эпидемиологического надзора данные материалы направлены в суд с целью приостановки деятельности предприятия и взыскания нанесенного ущерба», - отметил первый заместитель председателя алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Станислав Канкуров.


Он отметил, что жители неоднократно жаловались на предприятие и утверждают, что из-за выбросов вредных веществ в атмосферу они испытывают серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас вопрос стоит на контроле партии «Nur Otan».

В природоохранной прокуратуре города также сообщили, что по обращению жителей уполномоченными органами проводились соответствующие проверки, в результате которой были выявлены нарушения. Они были привлечены к ответственности.

«Материалы переданы в суд. Нарушителю выдано предписание о том, чтобы привел в соответствие документы по заключению экологической экспертизы. Заключение было получено, вместе с тем были вопросы к этому предприятию от органов СЭС. В настоящий момент в управление по защите прав потребителей подано исковое заявление в суд, которое находится на рассмотрении. Суд рассматривает вопрос о приостановлении деятельности предприятия и его закрытию», - заявил специализированный природоохранный прокурор города Алматы Талгат Уражанов.


В свою очередь, руководитель департамента комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг города Айзат Молдагасимова отметила, что заявление жителя района поступило в мае.

«Мы неоднократно пытались проверить и обзвонить. К сожалению, ответственное лицо избегало проверки. Нам удалось получить данные с помощью прокуратуры и ДГД. При проверке указанный объект закрылся, не работал на сегодняшний день. Но надо отметить, что предприятие работало без разрешительных документов 5 дней и 4 ночи. Оно не имеет нашего санитарно-эпидемиологического заключения», - сказала Айзат Молдагасимова.

По ее словам, расстояние полиграфического объекта до жилых домов должен составлять не менее 10 метров, а по факту оно расположено в 8 метрах.

«В связи с чем, мы направили материалы в административный суд. Оштрафовали на более чем полмиллиона тенге. Сейчас материалы рассматриваются в специализированном экономическом суде на приостановление деятельности. Это касается любого субъекта. Полиграфическая деятельность, независимо где бы она не размещалась, в начале должна получать разрешение всех госорганов, и конечно, любые субъекты обязаны обеспечить безопасность для всех жилых домов и жителей нашего города», - добавила Айзат Молдагасимова.

В свою очередь, в самом ТОО утверждают, что предприятие работает в законном порядке и недавно проходило соответствующую экспертизу. Компания также в защиту своих прав и интересов готовит материалы в суд.


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Ключевые слова: Алматы, Экология,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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