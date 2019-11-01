Загрязняющую воздух типографию хотят закрыть в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жители Медеуского района Алматы пожаловались на местную типографию, которая, по их мнению, загрязняет воздух опасными вредными веществами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам жителей, это негативно влияет на их здоровье. Они обратились в акимат, суд и прокуратуру с жалобой на владельца бизнеса и просьбой закрыть предприятие.

На обращение жителей после появления информации в СМИ отреагировали местные органы. Сегодня с проверкой на место приехали представители партии «Nur Otan», прокуратуры, полиции и акимата.

«По вызову на место выяснилось, что действительно функционирует полиграфическое предприятие, которое производило выбросы. Уже есть заключение экспертизы. В настоящее время департаментом санитарно-эпидемиологического надзора данные материалы направлены в суд с целью приостановки деятельности предприятия и взыскания нанесенного ущерба», - отметил первый заместитель председателя алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Станислав Канкуров.





Он отметил, что жители неоднократно жаловались на предприятие и утверждают, что из-за выбросов вредных веществ в атмосферу они испытывают серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас вопрос стоит на контроле партии «Nur Otan».

В природоохранной прокуратуре города также сообщили, что по обращению жителей уполномоченными органами проводились соответствующие проверки, в результате которой были выявлены нарушения. Они были привлечены к ответственности.

«Материалы переданы в суд. Нарушителю выдано предписание о том, чтобы привел в соответствие документы по заключению экологической экспертизы. Заключение было получено, вместе с тем были вопросы к этому предприятию от органов СЭС. В настоящий момент в управление по защите прав потребителей подано исковое заявление в суд, которое находится на рассмотрении. Суд рассматривает вопрос о приостановлении деятельности предприятия и его закрытию», - заявил специализированный природоохранный прокурор города Алматы Талгат Уражанов.





В свою очередь, руководитель департамента комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг города Айзат Молдагасимова отметила, что заявление жителя района поступило в мае.

«Мы неоднократно пытались проверить и обзвонить. К сожалению, ответственное лицо избегало проверки. Нам удалось получить данные с помощью прокуратуры и ДГД. При проверке указанный объект закрылся, не работал на сегодняшний день. Но надо отметить, что предприятие работало без разрешительных документов 5 дней и 4 ночи. Оно не имеет нашего санитарно-эпидемиологического заключения», - сказала Айзат Молдагасимова.

По ее словам, расстояние полиграфического объекта до жилых домов должен составлять не менее 10 метров, а по факту оно расположено в 8 метрах.

«В связи с чем, мы направили материалы в административный суд. Оштрафовали на более чем полмиллиона тенге. Сейчас материалы рассматриваются в специализированном экономическом суде на приостановление деятельности. Это касается любого субъекта. Полиграфическая деятельность, независимо где бы она не размещалась, в начале должна получать разрешение всех госорганов, и конечно, любые субъекты обязаны обеспечить безопасность для всех жилых домов и жителей нашего города», - добавила Айзат Молдагасимова.

В свою очередь, в самом ТОО утверждают, что предприятие работает в законном порядке и недавно проходило соответствующую экспертизу. Компания также в защиту своих прав и интересов готовит материалы в суд.



