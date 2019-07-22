Загрязнение воздуха зафиксировали после пожара на складе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» опубликовали результаты внепланового отбора и анализа проб атмосферного воздуха в районе возгорания складских помещений в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с возгоранием складских помещений, расположенных по улице Омарова, 12в/1 в городе Алматы, 18 июля 2019 года филиал РГП «Казгидромет» по Алматы совместно с департаментом экологии Алматы провел внеплановый отбор проб атмосферного воздуха на расположенных вблизи к возгоранию районах.

В отобранных пробах воздуха зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ по диоксиду азота - 1,75 ПДК, фенолу - 1,0 ПДК в точке №1 (Омарова, 12В/2) и по диоксиду азота - 2,65 ПДК в точке №2 (Паладина, 56Б) Жетысуского района.

Высокое (экстремально-высокое загрязнение) в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Также 18 июля по 16 постам мониторинга состояния атмосферного воздуха в Алматы, из которых 11 автоматических и 5 постов ручного отбора проб, были зарегистрированы превышения по диоксиду азота в диапазоне 1,4 ПДК в районе ПНЗ №1 в Алмалинском районе в 07:00 часов. По остальным параметрам превышения ПДК не зафиксированы.

Напомним, утром 18 июля в Жетысуском районе Алматы произошел пожар на складских помещениях с лакокрасочными материалами. Пожар тушили 7 часов.