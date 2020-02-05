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Загрязнение воздуха в Алматы прокомментировал министр экологии

5 Февраля 2020 20:45
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Загрязнение воздуха в Алматы прокомментировал министр экологии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На бурное обсуждение в соцсетях о загрязнении воздуха в Алматы отреагировал министр экологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хочу проинформировать, что по поручению Президента в качестве одной из мер по улучшению атмосферного воздуха в Алматы начата разработка технико-экономического обоснования (ТЭО), в рамках которого рассматриваются два варианта: перевод на газ или установка фильтров на ТЭЦ-2. ТЭО будет завершено в апреле. После завершения ТЭО все детали проекта: стоимость, техническая характеристика, снижение выбросов и другое будут доведены до общественности», - написал он своем Twitter .

Ранее в управлении «зеленой» экономики Алматы рассказали, какие меры принимаются для решения вопроса экологии в мегаполисе.


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Ключевые слова: Алматы, Экология,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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