Загрязнение воздуха в Алматы прокомментировал министр экологии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На бурное обсуждение в соцсетях о загрязнении воздуха в Алматы отреагировал министр экологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу проинформировать, что по поручению Президента в качестве одной из мер по улучшению атмосферного воздуха в Алматы начата разработка технико-экономического обоснования (ТЭО), в рамках которого рассматриваются два варианта: перевод на газ или установка фильтров на ТЭЦ-2. ТЭО будет завершено в апреле. После завершения ТЭО все детали проекта: стоимость, техническая характеристика, снижение выбросов и другое будут доведены до общественности», - написал он своем Twitter .

Ранее в управлении «зеленой» экономики Алматы рассказали, какие меры принимаются для решения вопроса экологии в мегаполисе.