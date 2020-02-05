-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Загрязнение воздуха в Алматы прокомментировал министр экологии
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На бурное обсуждение в соцсетях о загрязнении воздуха в Алматы отреагировал министр экологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Хочу проинформировать, что по поручению Президента в качестве одной из мер по улучшению атмосферного воздуха в Алматы начата разработка технико-экономического обоснования (ТЭО), в рамках которого рассматриваются два варианта: перевод на газ или установка фильтров на ТЭЦ-2. ТЭО будет завершено в апреле. После завершения ТЭО все детали проекта: стоимость, техническая характеристика, снижение выбросов и другое будут доведены до общественности», - написал он своем Twitter .
Ранее в управлении «зеленой» экономики Алматы рассказали, какие меры принимаются для решения вопроса экологии в мегаполисе.
- В Казахстане стартовала Эстафета памяти «Мы – наследники Победы!»
- В 27 странах обнаружен коронавирус: санврач Алматы рекомендует отложить турпоездки
- Рейды по автомобилям без госномеров проводят на дорогах Алматы
- Около шести тысяч алматинцев могут получать госуслуги с помощью биометрии
- ЕНПФ сократил штат на 25% за три года
- За нарушение экологического законодательства оштрафуют колонию в Усть-Каменогорске
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана