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Загрязнение воздуха - причина преждевременных смертей 1200 детей и подростков в Европе

Автор:  
Арнур Рахимбеков
24 Апреля 2023, 20:31
Загрязнение воздуха - причина преждевременных смертей 1200 детей и подростков в Европе Фото: eea.europa.eu

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Согласно информации Европейского агентства по окружающей среде, загрязнение воздуха является причиной более 1,2 тысячи преждевременных смертей в год среди молодых людей в возрасте до 18 лет в Европе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Кроме того, загрязнение воздуха значительно увеличивает риск заболеваний в более позднем возрасте.

По оценкам Европейского агентства по окружающей среде, несмотря на улучшения, достигнутые за последние годы, уровень загрязнения воздуха во многих европейских странах по-прежнему остается выше рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, особенно в Центрально-Восточной Европе и Италии.

Хотя вредные выбросы за последние десятилетия сократились, уровень загрязнения воздуха в Европе по-прежнему небезопасен, считают в европейском агентстве.

«Дети и подростки особенно уязвимы к загрязнению воздуха, поскольку их организм, внутренние органы и иммунная система все еще развиваются. Согласно исследованию ЕАОС «Загрязнение воздуха и здоровье детей», загрязнение воздуха наносит ущерб здоровью в детском возрасте и увеличивает риск заболеваний в дальнейшей жизни» - отмечается в сообщении европейского ведомства.

По европейским оценкам, загрязнение воздуха, особенно озоном и диоксидом азота (NO2) в краткосрочной перспективе и мелкодисперсными частицами (PM2,5) в долгосрочной, влияет на функцию легких детей и их развитие.

В соответствии с планом действий по нулевому загрязнению в рамках Европейского зеленого соглашения Европейская комиссия поставила цель к 2030 году сократить число преждевременных смертей, вызванных мелкодисперсными частицами (PM2,5) по крайней мере на 55% по сравнению с уровнем 2005 года.

С этой целью Европейская комиссия опубликовала в 2022 году предложение о пересмотре директив по качеству окружающего воздуха, направленное на более точное согласование стандартов качества воздуха с рекомендациями ВОЗ.

Оценки качества воздуха Европейского агентства выделяют загрязнители, которые считаются наиболее вредными для здоровья человека либо чаще всего превышающие стандарты качества воздуха ЕС и рекомендации ВОЗ.

Концентрации получены из измерений на более чем 4,5 тысячи станциях мониторинга по всей Европе, которые официально сообщаются в ЕАОС ее членами и другими сотрудничающими странами.


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