Загрязнение воздуха ожидается в Астане и Костанае

9 июля 2026 года в Астане и Костанае ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Жителям рекомендуется учитывать погодные факторы при планировании передвижений, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».