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    Загрязнение воздуха ожидается в Астане, Алматы и Балхаше

    8 июня 2026 года в Алматы и Балхаше, ночью в Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Жителям рекомендуется учитывать погодные факторы при планировании передвижений, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Ранее штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана и в Астане на 8 июня.




    Погода Загрязнение воздуха Казгидромет
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор