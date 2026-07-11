Загрязнение воздуха ожидается в Астане, Алматы и Атырау

11 июля 2026 года в Астане, Алматы и Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Жителям рекомендуется учитывать погодные факторы при планировании передвижений, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».