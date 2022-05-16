16 Мая 2022 20:44

Заготовку кормов планируют увеличить карагандинские фермеры

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в этом году планируют засеять более 80 тыс. га земель многолетними и однолетними травами. Для заготовки кормов фермеры региона задействуют около 30 тыс. машин и агрегатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области стабильно развивается животноводство. Растет поголовье скота. В регионе увеличат и выращивание кормовых культур.

«Для развития животноводства необходимо создание прочной кормовой базы. Площади посева кормовых культур увеличиваются. В этом году многолетними и однолетними травами будет засеяно почти на 9 тыс. га больше площадей, чем в прошлом году, а именно 81,5 тыс. га. Также увеличиваются посевы фуражных культур», – доложил руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров на аппаратном совещании.

Фермеры готовят технику к заготовке кормов. По информации управления, будет задействовано около 30 тыс. машин и агрегатов.

Аскар Санаубаров отметил, что в области стабильно растет производство мяса и молока. Фермеры пополняют поголовье скота, в том числе племенного. С начала этого года хозяйства получили кредитные средства на приобретение 438 голов КРС и 664 – лошадей.

В 2021 году в сфере животноводства в области реализовали два проекта: была модернизирована птицефабрика агрофирмы «Курма» и построен племенной репродуктор. В этом году из девяти запланированных проектов два уже введены. Построена новая молочно-товарная ферма в Шетском районе и птицефабрика в Бухар-Жырауском.

О том, что развитие кормопроизводства должно получить поддержку, сообщил глава области.

«Из года в год наблюдается устойчивый рост производства сельскохозяйственной продукции. Этому способствует государственная поддержка, в том числе в виде субсидий. Мы должны максимально использовать все возможности для развития животноводства. Необходимо своевременно подготовиться к кампании по заготовке кормов. Управлению сельского хозяйства совместно с управлением финансов следует рассмотреть вопрос о выделении средств на субсидирование затрат на корма для сельхозживотных», – сказал Женис Касымбек.