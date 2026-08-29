Заготовки на зиму: в какую сумму обойдется казахстанцам засолка огурцов и помидоров

Конец лета для многих хозяек — это время доставать банки и вспоминать семейные рецепты заготовок на зиму. Корреспондент агентства Kazinform выяснял, в какую сумму в текущем году обойдется засолка огурцов и помидоров.

Пока на рынках и дачных участках много свежих овощей, самое время сделать запасы на зиму. Особой популярностью традиционно пользуются соленые огурцы и помидоры, которые в стужу становятся вкусным дополнением к горячим блюдам.

Хорошо, когда у вас есть свой огород или дача. Тогда практически все необходимое для засолки вы сможете найти на грядке: огурцы, помидоры, листья хрена и укроп. (Правда, сколько денег, сил и времени вам пришлось вложить в это все!) А если вы еще и храните банки для засолки, то тратиться придется лишь на соль, сахар и перец.

Но в современных реалиях и постоянном цейтноте большинство работающих жителей городов готовят соления из покупных овощей. Рассмотрим варианты, которые в этой связи сегодня предлагает рынок казахстанцам.

Пропорции зависят от рецепта

Точные пропорции соли, уксусной кислоты и продолжительность обработки зависят от конкретного рецепта и способа консервирования. Поэтому начнем с выбора рецепта засолки. Классический рецепт соления огурцов и помидоров на зиму в трехлитровой банке требует 1,5–2 кг овощей, две столовые ложки соли, одну столовую ложку сахара, три зубчика чеснока, зонтик укропа, листья смородины, вишни и хрена, а также пять горошин черного перца и 70 мл 9-процентного уксуса. Ну и примерно полтора литра воды (сколько войдет в банку).

Давайте рассчитаем, во сколько обойдется консервация 10 килограммов огурцов и 10 килограммов помидоров в трехлитровых банках. На 20 килограмм овощей их потребуется 10.

Стоимость тары

Для начала выясним, в какую сумму обойдутся банки и крышки для консервации.

Если смотреть на маркетплейсах, то трехлитровые банки можно найти здесь просто по «звездным» ценам — 1763 теңге, 1988 теңге, 2600 теңге за штуку, а то и больше. Проще будет купить банки у людей, как говорится, «с рук». Таких объявлений очень много на ОЛХ. Стоимость трехлитровой банки весьма символичная — от 200 до 350 теңге. Да, скорее всего, эти банки уже участвовали в консервации, но в любом случае их придется мыть и стерилизовать.

Таким образом 10 трехлитровых банок обойдутся нам в лучшем случае в 2000-3500 теңге.

50 крышек для консервирования в среднем стоят от 1359 до 2945 теңге. А это значит, что стоимость одной крышки от 27 до 59 теңге. Соответственно, 10 крышек будут стоить 270 или 590 теңге.

Фото: Kazinform/ИИ

Стоимость овощей и специй

Если вы сам не дачник, но хотите сделать заготовки на зиму, то огурцы и помидоры вам придется покупать. Для этих целей желательно выбрать домашние овощи, которые выращены местными огородниками. Сегодня любой рынок пестрит подобными предложениями. Встретить объявления о продаже домашних огурчиков и помидорчиков можно и на ОЛХ. Там они будут дешевле. Так, на сайте можно найти огурцы от 400 до 1000 теңге и помидоры от 500 до 1000 теңге за килограмм. На рынке вы можете приобрести домашние овощи дороже: от 800 до 1000 теңге за килограмм.

Цены в магазинах могут быть ниже в зависимости от сорта овоща и места произрастания. В среднем магазинные огурцы стоят от 380 до 1200 теңге. Магазинные помидоры можно найти по цене от 500 до 1200 теңге.

Таким образом 10 килограмм огурцов обойдется от 4000 до 10000 теңге, помидоров — от 5000 до 10000 теңге. Кстати, любители советуют для засолки выбирать небольшие плотные огурцы примерно одинакового размера. Перед приготовлением их тщательно промывают и на несколько часов замачивают в холодной воде, что это помогает сохранить овощам плотность и хруст. А вот помидоры для засолки лучше брать крепкие и без повреждений. Слишком мягкие плоды могут потерять форму во время хранения.

Инфографика: Kazinform

Расценки на один килограмм чеснока тоже достаточно разнятся: от 699 до 2200 теңге. В одном килограмме чеснока содержится примерно от 20 до 33 головок или от 165 до 250 зубчиков. Нам необходимо 30 зубчиков чеснока, а это 150-200 граммов, что стоит 139 — 440 теңге.

Кроме того, для засолки обязательны зонтики укропа, листья вишни, смородины и хрена, которые продаются у дачников наборами. Один такой набор стоит от 250 до 500 теңге. Для 10 банок будет достаточно двух наборов — 500 — 1000 теңге.

Для изготовления сиропа потребуются также сахар (1 кг — от 360 до 550 теңге), соль (1 кг — 78-129 теңге), уксус (9%, 500 мл — 420 теңге), перец черный, горошком (40 гр — 860 теңге). На 10 банок уйдет 200 граммов сахара и 400 граммов соли, а также 700 мл уксуса. Таким образом по средним подсчетам на сироп мы потратим от 1919 теңге до 2039 теңге из расчета покупки сахара и соли по полкилограмма.

Итого в общей сложности на заготовку 10 трехлитровых банок огурцов и помидоров у нас уйдет в самом бюджетном случае 13828, либо без экономии до 27569 теңге.

Напомним, ранее мы сравнивали, сколько стоит детское творчество в городах Казахстана.