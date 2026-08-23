Сколько стоит детское творчество в городах Казахстана

Перед началом учебного года родители вновь подсчитывают расходы на дополнительные занятия для детей. Цены на творческие направления заметно различаются в зависимости от города и выбранного занятия: разница между наиболее доступными и дорогими вариантами достигает нескольких десятков тысяч тенге в месяц, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сравнение стоимости занятий в 20 городах Казахстана показывает, что наиболее широкий разброс цен наблюдается в вокале и обучении игре на музыкальных инструментах. При этом относительно доступным направлением остается рисование.

В исследовании рассмотрены четыре популярных направления — вокал, танцы, музыкальные инструменты и рисование. Для каждого из них рассчитаны минимальная, максимальная и средняя стоимость месячного занятия по представленным данным.

Вокал: от 8 до 42 тысяч теңге

Стоимость занятий вокалом варьируется от 8 тыс. теңге в Актобе до 42 тыс. теңге в Усть-Каменогорске. Средняя цена по 20 городам составляет около 25,2 тыс. теңге в месяц.

В Астане занятия стоят 35 тыс. тенге, в Алматы — 30 тыс., в Таразе — 40 тыс., а в Уральске, Петропавловске, Павлодаре и Семее — около 30 тыс. теңге.

Более доступные цены зафиксированы в Костанае — 17 тыс., Талдыкоргане — 16 тыс., Туркестане и Кызылорде — по 15 тыс. теңге.

Минимальная цена — 8 тыс. теңге, максимальная — 42 тыс., средняя — 25,2 тыс. теңге.

Танцы: от 14 до 30 тысяч теңге

Танцевальные занятия оказались одним из наиболее стабильных по стоимости направлений. Минимальная цена составляет 14 тыс. теңге в Петропавловске, максимальная — 30 тыс. теңге в Астане, Алматы и Усть-Каменогорске.

Средняя стоимость занятий по стране — около 20,6 тыс. теңге в месяц.

В большинстве городов цена находится в диапазоне от 15 до 25 тыс. теңге. Так, в Туркестане занятия стоят 15 тыс., в Костанае — 15 тыс., в Талдыкоргане — 16 тыс., в Кызылорде — 16 тыс., а в Павлодаре — 25 тыс. теңге.

Минимальная цена — 14 тыс. теңге, максимальная — 30 тыс., средняя — 20,6 тыс. теңге.

Инфографика: Kazinform

Музыкальные инструменты – самое дорогое направление

Наиболее высокая средняя стоимость среди четырех рассмотренных направлений приходится на обучение игре на музыкальных инструментах — 28,9 тыс. теңге в месяц.

Цены начинаются от 10 тыс. теңге в Актобе и достигают 45 тыс. теңге в Астане. В Алматы и Усть-Каменогорске занятия стоят по 40 тыс. теңге, в Конаеве — 40 тыс., а в Атырау, Караганде, Жезказгане и Семее — 35 тыс. теңге.

При этом в Актау, Туркестане и некоторых других городах стоимость составляет 15 тыс. теңге.

Минимальная цена — 10 тыс. теңге, максимальная — 45 тыс., средняя — 28,9 тыс. теңге.

Рисование: от 8 до 30 тысяч теңге

Занятия рисованием в среднем обходятся дешевле остальных представленных направлений — 19,4 тыс. теңге в месяц.

Самая низкая стоимость отмечена в Актобе — 8 тыс. теңге, самая высокая — 30 тыс. теңге в Астане и Алматы.

В Талдыкоргане и Туркестане занятия стоят 16 тыс. и 10 тыс. тенге соответственно. В Шымкенте и Таразе — по 15 тыс., в Кызылорде — 15 тыс., а в Усть-Каменогорске — 20 тыс. теңге.

Минимальная цена — 8 тыс. теңге, максимальная — 30 тыс., средняя — 19,4 тыс. теңге.

Фото: Kazinform/ИИ

Где занятия обходятся дороже

Если рассматривать все четыре направления в совокупности, средняя стоимость одного занятия по выбранным направлениям в расчете на месяц составляет около 23,5 тыс. теңге.

При этом итоговая сумма четырех кружков для одного ребенка может существенно различаться в зависимости от города. В Астане занятия по всем четырем направлениям в совокупности обойдутся примерно в 140 тыс. теңге в месяц, в Алматы — в 130 тыс., в Усть-Каменогорске — в 132 тыс. теңге.

В нижней части ценового диапазона находятся Актобе — 46 тыс. теңге за четыре направления, Туркестан — 55 тыс., Талдыкорган — 64 тыс. теңге.

Для сравнения, в Караганде совокупная стоимость четырех направлений составляет 100 тыс. теңге, в Шымкенте — 95 тыс., в Таразе — 105 тыс., в Конаеве — 110 тыс. теңге.

Таким образом, стоимость дополнительных творческих занятий для детей в Казахстане зависит не только от выбранного направления, но и от региона. При этом разница между минимальной и максимальной ценой по отдельным видам занятий может достигать 35 тыс. теңге в месяц, что для семейного бюджета становится существенной суммой.

Фото: Kazinform/ИИ

Ранее агентство Kazinform публиковал цены на школьную форму, обувь, рюкзаки и канцтовары в разных регионах страны.