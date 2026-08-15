Где дешевле собрать ребенка в школу: сравниваем цены в городах Казахстана

Подготовка ребенка к новому учебному году в Казахстане в разных регионах обходится по-разному. Разница в стоимости школьной формы, обуви, рюкзаков и канцтоваров может быть существенной: влияют ассортимент, качество продукции, бренд и место покупки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Где школьные товары стоят дешевле, а где дороже

Среди представленных городов наиболее низкая возможная стоимость базового школьного набора зафиксирована в Петропавловске — от 22 тыс. теңге. Далее идут Атырау — от 25 тыс. теңге, Тараз — от 27 тыс. теңге и Павлодар и Семей — от 30 тыс. теңге.

Самая высокая потенциальная стоимость полного набора наблюдается в Астане — до 240 тыс. теңге. В Алматы максимальная сумма достигает 215 тыс. теңге, в Шымкенте — 188 тыс. теңге, а в Караганде — 185 тыс. теңге.

Таким образом, разница между минимальной стоимостью полного набора в разных городах составляет почти 11 раз.

Минимальные и максимальные цены по каждой категории

Если рассматривать каждую категорию отдельно по всем представленным городам, разброс также заметен.

Школьная форма. Минимальная цена начинается от 9 тыс. теңге в Петропавловске, а максимальная достигает 80 тыс. теңге в Астане. При этом в Шымкенте верхняя граница составляет 78 тыс. теңге, а в Алматы — 75 тыс. теңге.

Обувь. Самая низкая цена — 4 тыс. теңге в Петропавловске, тогда как максимальная — 70 тыс. теңге в Астане. Отдельно выделяется Кызылорда, где минимальная стоимость обуви составляет сразу 20 тыс. теңге.

Рюкзаки. Минимальный ценник зафиксирован в Шымкенте — 3 тыс. теңге. В Кокшетау рюкзак можно приобрести от 3,5 тыс. теңге. Максимальная цена достигает 50 тыс. теңге сразу в нескольких городах — Астане, Алматы и Караганде.

Канцтовары. Минимальная стоимость набора начинается от 5 тыс. теңге и встречается в большинстве представленных городов. Максимальная цена достигает 40 тыс. теңге в Астане, Актобе, Караганде, Жезказгане и Шымкенте.

Таким образом, если ориентироваться именно на минимальный закуп канцтоваров, покупателю в зависимости от города потребуется от 5 тыс. теңге. Самый высокий минимальный порог среди представленных городов — в Астане: 10 тыс. теңге.

Инфографика: Kazinform

Сколько нужно минимально на подготовку к школе

Если сложить минимальные цены по всем четырем категориям — форма, обувь, рюкзак и канцтовары — получится ориентировочная стоимость базового набора школьника.

Самый доступный вариант по представленным данным — Петропавловск: 22 тыс. теңге. В эту сумму входят форма от 9 тыс. теңге, обувь от 4 тыс., рюкзак от 4 тыс. и канцтовары от 5 тыс. теңге.

На втором месте по минимальной стоимости находится Атырау — 25 тыс. теңге, затем Тараз — 27 тыс. теңге. В Павлодаре и Семее минимальный комплект обойдется примерно в 30 тыс. теңге.

В то же время в Кызылорде минимальная стоимость набора составляет 57 тыс. теңге — это самый высокий показатель среди всех городов по минимальному сценарию. Значительную роль здесь играет стоимость обуви: ее минимальная цена составляет 20 тыс. теңге.

В Астане, несмотря на самые высокие максимальные цены, минимальный комплект можно собрать за 45 тыс. теңге. Такая же минимальная сумма получается в Караганде и Жезказгане.

Максимальный бюджет может достигать 240 тыс. теңге

Если же покупать товары по верхней границе представленного ценового диапазона, разница между регионами становится еще заметнее.

Наибольшая сумма приходится на Астану — до 240 тыс. теңге. Из них до 80 тыс. теңге может стоить школьная форма, до 70 тыс. — обувь, до 50 тыс. — рюкзак и до 40 тыс. — канцтовары.

В Алматы максимальный расчетный бюджет составляет 215 тыс. теңге, в Шымкенте — 188 тыс. теңге, в Караганде — 185 тыс. теңге, а в Жезказгане — 180 тыс. теңге.

Самая низкая верхняя граница полного набора наблюдается в Атырау — 100 тыс. теңге. Близкие значения зафиксированы в Кокшетау — 101,5 тыс. теңге, Костанае — 120 тыс. и Таразе — 120 тыс. теңге.

Представленные данные показывают, что стоимость подготовки школьника к учебному году в Казахстане существенно различается в зависимости от региона. При минимальном сценарии разница между городами составляет от 22 тыс. в Петропавловске до 57 тыс. в Кызылорде.

Фото: Kazinform/ИИ

При максимальном сценарии разрыв еще больше: от 100 тыс. теңге в Атырау до 240 тыс. теңге в Астане.

Таким образом, для семьи, которая стремится собрать ребенка в школу по минимальным ценам, ориентир составляет примерно 22–57 тыс. теңге за базовый комплект из четырех основных категорий. При выборе товаров по верхней границе представленного диапазона бюджет может вырасти до 100–240 тыс. теңге.

При этом фактические расходы могут отличаться от приведенных расчетов: в итоговую сумму не включены дополнительные позиции, такие как верхняя одежда, спортивная форма, сменная обувь, школьные принадлежности сверх базового набора, аксессуары и расходы на доставку.

Ранее Kazinform разбирался, во сколько обойдется подготовка к школе в этом году и на какую помощь от государства могут рассчитывать нуждающиеся семьи.