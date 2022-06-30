30 Июня 2022 19:39

Загоревшуюся автомашину потушили курсанты военно-технической школы Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Теоретические знания, полученные на занятиях, помогли таразским курсантам на практике. Курсанты Таразского филиала Военно-технической школы Министерства обороны Казахстана потушили горящую автомашину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

30 июня, около 13:30, дежурный по военно-технической школе увидел, как с внешней стороны от ворот школы кружит горящая машина.

На помощь к водителю загоревшейся машины выбежали курсанты, которые проходят обучение в этой школе с 24 июня.

«Как только мы увидели горящую машину перед забором нашей школы, мы с курсантами выбежали на улицу и приступили к тушению пожара. Пригодился имевшийся в воинской части противопожарный инвентарь. С помощью песка и воды из бочек, которые установлены на территории школы, курсанты в короткое время потушили огонь, тем самым предотвратили возможные страшные последствия», - сообщил преподаватель военно-технической школы лейтенант Айдар Санакбек.

Как выяснилось, в багажнике у водителя по неизвестным причинам загорелся растворитель. И водитель, растерявшись, двигался по кругу, не зная, куда ехать и что предпринять. Возможно, сыграла роль установившаяся в Таразе жаркая – до сорока градусов – погода.

«В программе сорокадневного обучения наших курсантов есть занятия по противопожарной подготовке, а также по оказанию медицинской помощи, - сообщил директор Таразского филиала Военно-технической школы Министерства обороны РК подполковник Канат Бошай. – Так что и наши преподаватели, и курсанты были готовы оказать любую помощь».

«В настоящее время в Таразском филиале Военно-технической школы Министерства обороны Республики Казахстан проходят обучение 56 курсантов. Учеба началась неделю назад и продлится в течение всего июля. По окончании учебы курсанты примут присягу, затем в органах военного управления получат военные билеты и войдут в состав военно-обученного резерва страны», - сообщила начальник пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК подполковник Дина Мухаринова.