Загоревшийся из-за грозы лес третьи сутки тушат в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане из-за грозового разряда загорелся лес. Тушение пожара в лесной зоне осуществляется в Катон-Карагайском районе ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

Возгорание началось 17 сентября на территории Катон-Карагайского государственного нацпарка (Шынгыстайское лесничество).

«Тушение осложняется тем, что пожар произошел в труднодоступной местности , — уточнили в ДЧС ВКО. — Сотрудники лесхоза и пожарные обходят горельник и для тушения применяют специальные ранцевые огнетушители».

Предварительная площадь пожара — 3,5 гектара.