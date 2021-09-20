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    12:40, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Загоревшийся из-за грозы лес третьи сутки тушат в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане из-за грозового разряда загорелся лес. Тушение пожара в лесной зоне осуществляется в Катон-Карагайском районе ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

    Возгорание началось 17 сентября на территории Катон-Карагайского государственного нацпарка (Шынгыстайское лесничество).

    «Тушение осложняется тем, что пожар произошел в труднодоступной местности , — уточнили в ДЧС ВКО. — Сотрудники лесхоза и пожарные обходят горельник и для тушения применяют специальные ранцевые огнетушители».

    Предварительная площадь пожара — 3,5 гектара.


    Теги:
    МЧС Пожар Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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