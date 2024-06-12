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    21:13, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Загоревшаяся микроволновка стала причиной пожара в многоэтажке в Астане

    лесной пожар МЧС
    Фото: МЧС РК

    Пожар произошел в одном из многоэтажных домов в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    11 июня в 20:24 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали по адресу Сыганак 17.

    — По прибытии пожарных было установлено, что пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки в микроволновой печи на кухне в квартире на 10 этаже, — сообщили в ДЧС.

    Пожар был потушен с помощью огнетушителя. Пострадавших нет. На тушение пожара выезжали 13 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС г. Астаны.

    Теги:
    МЧС Пожар Пожарные Астана Происшествия
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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