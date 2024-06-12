Загоревшаяся микроволновка стала причиной пожара в многоэтажке в Астане

Пожар произошел в одном из многоэтажных домов в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

11 июня в 20:24 пожарные подразделения столичного ДЧС выехали по адресу Сыганак 17.

— По прибытии пожарных было установлено, что пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки в микроволновой печи на кухне в квартире на 10 этаже, — сообщили в ДЧС.

Пожар был потушен с помощью огнетушителя. Пострадавших нет. На тушение пожара выезжали 13 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС г. Астаны.