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Загорание камыша близ частного сектора произошло в Семее
17 Октября 2022, 07:15

Загорание камыша близ частного сектора произошло в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Загорание камыша произошло на площади 3 га в г. Семей по улице Пржевальского, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Абайской области.

Пожар вспыхнул 16 октября т.г. около 18 часов. Ближайший жилой сектор находился в 100-150 метрах от горящей растительности. На место пожара были направлены силы и средства ДЧС области, местных исполнительных органов.

Усилиями более полусотни пожарных удалось предотвратить угрозу распространения огня на частный жилой сектор, пострадавших нет. В 20.22 пожар ликвидирован.

Необходимо отметить, что тушение осложнялось сильной заболоченностью местности, невозможностью полноценного применения пожарной техники и наличием ветра, что создавало возможность для стихийного распространения огня.

Однако, несмотря на ликвидацию пожара, до настоящего момента на месте пожара на дежурстве находится техника и личный состав с целью окарауливания периметра и недопущения повторного загорания.


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