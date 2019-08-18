Загадочные артефакты, уникальная архитектура и доместикация лошади – тайны поселения Ботай в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области находится интереснейший археологический памятник - поселение эпохи энеолита (4-3 тыс. до н.э.) Ботай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поселение расположено на ровной площадке. С одной стороны – река, с другой – лес. Тот, кто никогда не видел археологических раскопок и ждет от них нечто величественное, будет весьма удивлен. Впадины от древних жилищ, казалось бы, напоминают вырезанные в земле квадраты. На взгляд обывателя ничего выдающегося. Однако эти места хранят удивительные исторические факты о ботайской культуре.

Обнаружили поселение в 1980 году, когда вода размыла берег реки Иман-Бурлук и обнажились кости. С этого времени продолжаются исследования уникальной археологической находки. Руководит работой профессор археологии Виктор Зайберт.

Исследования ученых разных стран подтвердили, что именно на территории Северо-Казахстанской области произошла доместикация лошади в IV тысячелетии до н.э. В этом заключается основная историческая ценность Ботая.

Факт доместикации лошади именно в Северном Казахстане пытались оспаривать. Сам профессор Зайберт относится к этому вопросу философски и отмечает, что почти за сорок лет принципиальных предложений из научного мира не поступило. Он уверен, что именно на этой территории впервые одомашнили лошадь.

«В 6 тысячелетии произошел великий потоп, и установилась современная акватория Черного моря. В процессе потопа и до потопа значительная часть населения вышла в степь. Знатоки доместикации животных оказались в степи. Степь тогда была с двухметровым травостоем. Лошадей было не видно в траве, и их было миллионы. Так и произошел мировой феномен ботайской культуры. Коневодческая коммуникация затем внедрилась во все культуры. В Ботае закладываются все основы степной жизни. Генетические элементы показывают, что R1B – протокипчакская конфедерация - началась в Ботае и продолжается по сей день. Когда сделали геном ботайского человека и мой личный, у нас совпал на 100%», - говорит В. Зайберт.

Площадь Ботая – более 20 га. За годы исследований археологи вскрыли более 15 тысяч квадратных метров, изучили свыше 100 жилищ, обнаружили более 200 тысяч артефактов и десятки тысяч костей животных – практически все они принадлежат лошадям.

Среди сотен тысяч артефактов В. Зайберт выделил 2, которые рассматриваются археологами на уровне фантастики. Один из них - человеческий череп с остатками трепанации на живом человеке.

«Трепанация сделана в возрасте 11 лет. Этот человек родился гермафродитом. В процессе перехода его во взрослую возрастную группу ему сделали такую операцию. Он жил еще 17-18 лет. Скорее всего, был шаманом. После смерти его голову отделили и поставили в нишу жилища. Думаю, это связано с энергетическими опытами», - рассказывает профессор.

Второй артефакт – бусина из жесткого камня черного цвета диаметром 4 мм и длиной 3,5 см.

«С торцов бусины есть отверстия, в которые входят только английские булавки. Обыкновенные иглы с нитью не заходят. Когда мы посмотрели с помощью микроскопа внутрь бусины, то увидели маленькую механическую пещерку. То есть входное отверстие в центре расширяется и снова завершается. Камень жесткий. Как ботайцы смогли это сделать, неизвестно», - говорит В. Зайберт.

Артефакты на Ботае продолжают находить. В этом году археологи начали создавать экспериментальное жилище для выработки новых методологий анализа древних жилищ.

«Мы выработали особенности адаптации людей ботайской культуры в экстремальных условиях, холодных зимах. Они разработали методы защиты от мороза. Мы увидели их после анализа земляных пластов. Оказывается, ботайцы широко использовали элементарные плетневые маты. Корзина послужила эврикой для создания самого ботайского жилища и юрты. Ботайцы широко пользовались плетнем, обмазывали его, защищали стенки жилища, стелили на пол – таким образом утепляли. Деревянное перекрытие, крытой пластами, создавало стопроцентое закрытие от температуры», - рассказывает В. Зайберт.

Ученые говорят, что интересен сам принцип использования окружающих материалов – дерева, плетня, ивы. По словам В. Зайберта, современные архитекторы не представляли, что модель корзины – это модель мощнейшей архитектурной конструкции.

«Деревянный шестиугольник правильной геометрической формы – начальная форма котлована. Та конструкция, которая будет накладываться на стены котлована, может держаться только за счет своего геометризма и равномерного распределения центра тяжести по периметру жилища. В этой конструкции не требуются столбовые опоры. Значит, она будет прочной долгое время. Люди ставили жилище до 120 квадратных метров в виде единого столба. В процессе строительства этот принцип корзины оказывался жестким, упругим. Когда я привез архитекторов на одну из моделей, они были потрясены», - вспоминает В. Зайберт.

В первый год раскопок археологи обнаружили дисковидную яму глубиной 3 метра и диаметром 2,5 метра. В. Зайберт говорит, что она была вся запечатана четвертушками лошадей. Это первые консервы. Ботайцы закладывали мясо на три метра, сверху закрывали камнями и разводили огонь. Примерно месяц жгли костер. Кислород выгорал, мясо готовилось.

«Во времена миграции брали мясо с собой. Накануне вскрытия рек люди переходили по льду и оказывались в других районах. Мы говорим о цикле жайляу и шежире. Многие исследователи ограничивают шежире истоками родства. На самом деле - это начало системы историко-культурного объединения страны и огромной территории Урало-Иртышского междуречья. Не имея армии, оборонительных стен, танков, казахи сумели за счет этой системы сохранить огромную территорию. В Урало-Иртышском междуречье – современная территория Казахстана – было много поселений. В ботайское время она начинала формироваться как единая культурная ценность», - отмечает В. Зайберт.

Профессор говорит, что депрессия ботайской культуры связана с повышением температуры планеты. В начале третьего тысячелетия началось опустынивание. Солнечная радиация увеличилась на 2 градуса. Этого хватило, чтобы вместо степей появились пустыни.

На Ботае частые гости – ученые из Великобритании, Франции, Германии, Китая, Дании, Литвы, США. У них с казахстанскими учеными есть определенная договоренность и направление деятельности.

«Более 30 западных специалистов занимаются ботайской культурой. Мы с ними четко поделили тематику. Мы работаем над историко-культурными проблемами: история народа, этноса, культуры. Иностранцы, владея новыми технологиями, открывают содержание артефактов. Так были высеяны молекулы кумыса, выявляются остатки крови на наконечниках копий и стрел, определяют кровь человека или животного», - говорит В. Зайберт.

Археологам предстоит большая работа. Пока неизвестно, какие еще тайны хранит Ботай. По всей территории памятника разбросаны жилища. Их выдает темно-зеленая трава, более сочная и заметная, по сравнению со всем покровом. Чернозем указывает, где искать остатки жизнедеятельности ботайцев.

Ровно год назад открыли государственный историко-культурный музей-заповедник «Ботай». В. Зайберт считает, что это старт новой эпохи в изучении ботайской культуры. Открывается новая страница в подготовке материалов, артефактов, исторических контекстов для создания экспозиции музея-заповедника.

«Здесь будет центральный павильон, в котором будет демонстрироваться история ботайской культуры. Воссоздание жилища ботайцев. Планируется музей архитектуры, лошади, археологии и другие. Здесь будет программа «Человек и конь», манежи», - поделился планами В. Зайберт.