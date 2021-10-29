Загадочное действие чеснока на вакцину от COVID-19 оказалось фейком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В одном из популярных казахстанских Telegram-чатов появилось новое видео, на котором якобы запечатлен оксид графена – секретный и крайне токсичный компонент вакцины против COVID-19. На видео он представляет собой сгусток черной слизи, отталкивающийся от зубчика чеснока и притягивающийся к золотому кольцу. На самом деле ролик не имеет никакого отношения к вакцинам против COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.

Это видео стало вирусным еще в 2017 году. Тогда пользователи выдавали черную слизь в кадре за вырезанную раковую опухоль.

Однако специалисты почти сразу же опровергли это. Гинеколог и онколог доктор Мохд Рушдан Мэри Нур сообщил изданию Malaysia Gazette, что показанная на кадрах субстанция не может быть раковой опухолью по нескольким причинам. Во-первых, опухоли не бывают такими черными, как вещество на видео. Во-вторых, будучи вырезанной, опухоль умирает, так как ее клетки лишаются источника питания. А в-третьих, раковые опухоли не реагируют так, как показано на видео, ни на чеснок, ни на золото.

Другой специалист по онкологическим заболеваниям, доктор Аншуман Кумар, предположил, что в ролике показан некий морской анемон.

Пользователи же выдвинули теорию о том, что на кадрах детская игрушка – магнитный слайм.

Стоит отметить, что если на видео магнитный слайм, то его движение вполне мог спровоцировать сильный магнит, спрятанный под тарелкой. Примечательно, что в начале ролика автор переложил субстанцию с прозрачной тарелки на обычную фарфоровую, что теоретически могло позволить ему спрятать под ней магнит.

К тому же магнитный слайм ранее уже выдавали за оксид графена.

Содержание оксида графена в вакцинах против СOVID-19 – фейк. Подробнее об этом неоднократно писали ранее.

Добавлять это вещество в вакцины бессмысленно. Более того, оксид графена очень дорогой, а его массовое производство до сих пор не налажено.

Итак, на видео показан не оксид графена, а нечто иное. Этот же ролик уже распространялся в 2017 году, однако тогда пользователи уверяли, что на кадрах вырезанная раковая опухоль. Оксида графена нет ни в вакцинах против КВИ, ни в вакцинах от других болезней.