Загадочное действие чеснока на вакцину от COVID-19 оказалось фейком
Это видео стало вирусным еще в 2017 году. Тогда пользователи выдавали черную слизь в кадре за вырезанную раковую опухоль.
Однако специалисты почти сразу же опровергли это. Гинеколог и онколог доктор Мохд Рушдан Мэри Нур сообщил изданию Malaysia Gazette, что показанная на кадрах субстанция не может быть раковой опухолью по нескольким причинам. Во-первых, опухоли не бывают такими черными, как вещество на видео. Во-вторых, будучи вырезанной, опухоль умирает, так как ее клетки лишаются источника питания. А в-третьих, раковые опухоли не реагируют так, как показано на видео, ни на чеснок, ни на золото.
Другой специалист по онкологическим заболеваниям, доктор Аншуман Кумар, предположил, что в ролике показан некий морской анемон.
Пользователи же выдвинули теорию о том, что на кадрах детская игрушка – магнитный слайм.
Стоит отметить, что если на видео магнитный слайм, то его движение вполне мог спровоцировать сильный магнит, спрятанный под тарелкой. Примечательно, что в начале ролика автор переложил субстанцию с прозрачной тарелки на обычную фарфоровую, что теоретически могло позволить ему спрятать под ней магнит.
К тому же магнитный слайм ранее уже выдавали за оксид графена.
Содержание оксида графена в вакцинах против СOVID-19 – фейк. Подробнее об этом неоднократно писали ранее.
Добавлять это вещество в вакцины бессмысленно. Более того, оксид графена очень дорогой, а его массовое производство до сих пор не налажено.
Итак, на видео показан не оксид графена, а нечто иное. Этот же ролик уже распространялся в 2017 году, однако тогда пользователи уверяли, что на кадрах вырезанная раковая опухоль. Оксида графена нет ни в вакцинах против КВИ, ни в вакцинах от других болезней.