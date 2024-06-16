В Северо-Казахстанской области с 2019-го года изучают памятник эпохи Золотой Орды — Некрополь «Кызыл Оба». О значимости объекта говорит тот факт, что его включили в список памятников республиканского значения уже в 2021-м году, минуя предварительные списки и трехлетнее ожидание. Пока «Кызыл Оба» преподносит археологам все больше сюрпризов и вопросов. О том, как происходили раскопки найденных артефактах, корреспонденту агентства Kazinform рассказал заведующий отделом центра по охране и использованию историко-культурного наследия Жанат Баймусенов.

О том, что на территории Уалихановского района есть захоронения, упоминается еще в источниках царской России. Ремизов, Фальк, Миллер говорили о том, что здесь имеются элитарные захоронения. Позже об этом же писал Ахмет Байтурсынов. В советское время этим вопросом занимались основатели казахстанской археологии Алькей Маргулан и Кемель Акишев.

— Местность находится на стыке трех областей: Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской — в долине реки Селеты. Сплошная степь с сильными ветрами. В 2019-м году руководитель Margulan Сentre Павлодарского педагогического института Тимур Смагулов вместе с СКГУ им. М.Козыбаева начали раскопки и обнаружили захоронение. Раскопки начались в сентябре. Объясню, почему осенью, когда принято сворачивать работы. На месте мазара стоял топознак, когда он провалился, образовалась щель, сквозь которую были видны кирпичи. Начали копать, наткнулись на могилу. Обнаружили скелет немолодого мужчины, рядом — золотая серьга, — прокомментировал Ж.Баймусенов.

Раскопки на зимний период приостановили. В 2020-м году начались уже полноценные работы на объекте. За две недели сотрудники центра по охране памятников разбили палаточный лагерь, затем туда приехали студенты местного вуза и сотрудники Margulan Сentre. Сделали большую разведку, выяснили, что на территории находится предположительно шесть мазаров. Сначала решили исследовать первый найденный. Он преподнес немало сюрпризов и вызвал массу предположений и догадок.

— Когда начали расчищать мазар, увидели хорошую сохранность кирпичей и высоту в 120 см от культурного слоя. Была полностью раскопана гурхана (погребальное помещение). Размеры ее по внешнему периметру 13,2×10,3 метров. Снаружи она была прямоугольной, внутри квадратной — 5,9×5,9 метров. Ориентация с юго-запада на северо-восток, в сторону Мекки. Удивила ширина стен — почти 120 см. Пол гурханы был из квадратных кирпичей. Внутри обнаружили четыре надгробия в ступенчатом виде, выложены кирпичами. Одно — как я уже говорил — принадлежало мужчине, второе — женщине, остальные — детям. Один ребенок — примерно 13-14 лет, второй младше — 7-9 лет, женщину обнаружили с ребенком на груди. По характеру захоронения было понятно, что мужчину захоронили раньше. Женщина с ребенком и дети были похоронены в разное время. В ее могиле были найдены остатки дерева и металлические уголки. Это говорило о том, что гроб с ней подвешивали. Был такой обычай, когда умершего зимой человека клали в гроб, подвешивали и оставляли до весны, когда можно было раскопать землю. Версий причин смерти много. Наличие и структура мазара говорят об элитарности захоронения. У женщины нашли бронзовое зеркало. У одного из детей, мальчика, у пояса найдены четыре золотые монеты, датированные 1337-м годом. Это период правления Узбек-хана Золотой Орды. Возможно, они были в холщовом мешочке, который истлел. Помимо этого, обнаружили золотые нашивки на одежду. Монеты обнаружили на второй месяц работы. Радости археологов не было предела. Мы сразу видим датировку и понимаем, о каком периоде идет речь, — рассказал Ж.Баймусенов.

Фото: центр по охране и использованию историко-культурного наследия

Фото: центр по охране и использованию историко-культурного наследия

Фото: центр по охране и использованию историко-культурного наследия

Фото: центр по охране и использованию историко-культурного наследия

Фото: центр по охране и использованию историко-культурного наследия

О том, что найденный некрополь принадлежит эпохе Золотой Орды археологам сразу «сказали» кирпичи. Только в этот период кирпичи делали квадратной формы. Они уникальные по технологии производства и весят намного меньше, чем ожидаешь. Прочные и долговечные, они хорошо сохранились.

— Мы привыкли, что Северо-Казахстанская область — это в основном жайлау, место, где не было постоянных поселений. Здесь же — мазар. Ставили их там, где зимовали или жили постоянно. Сразу же возник вопрос о том, где делали кирпичи, откуда их привозили. В метрах 50 от мазара есть природное углубление, которое казахи называют сай. Исследуя его, выяснилось, что часть его является искусственной. Слишком правильной формы оно было. При раскопках мазара в середине стен находили много чигирей, которые использовались как забутовка. Возле искусственного сая нашли еще осколки. Мы придерживаемся версии, что чигири использовались в колесе, которое черпало воду из сая. В 2022-м году целенаправленно искали поселение. Группа Margulan Сentre южнее от мазара, у реки Селеты, нашла мастерские, где изготавливали кирпичи. Площадь их была внушительной, что позволило сделать вывод о том, что мастерских было несколько. Обнаружили печи, их основания. Здесь же брали глину и другие составляющие для производства кирпичей. Есть мазары и мастерские — где жили люди. В этом году продолжатся поиски. Если найдем поселение, то это перевернет историю Казахстана. Мы ведь привыкли к тому, что города были только на юге, — сказал Ж.Баймусенов.

Фото: центр по охране и использованию историко-культурного наследия

Фото: центр по охране и использованию историко-культурного наследия

Фото: центр по охране и использованию историко-культурного наследия

Ученые предполагают, что в этом месте, в 750 км от Петропавловска, на самом северном краю Сарыарки, находился один из неизвестных культурных и политических центров Золотой Орды.

— В 2021-м году были проводились работы по музеефикации памятника. Тогда мы думали, что некрополь представляет собой квадрат. По ширине стен, форме кирпича, характеру строения он был наиболее близок к мавзолею Жошы хана, Аулиеколь. Это еще раз подтвердило элитарность захоронения. В то время в мазарах в основном хоронили потомков чингизидов. При подготовке обнаружили стилобатную площадку, нижний слой которой выполнен из сырцового кирпича, верхний — из обожженного. Совокупность всех факторов говорят о том, что это элитарное захоронение чингизидов, и Золотая Орда использовала северные территории не только как пастбища. Вероятно, это один из ее неизвестных культурных и политических центров, — отметил Ж.Баймусенов.

Еще один интересный факт. Мазар направлен в сторону Мекки — это похоже на ислам. Но найденные артефакты говорят о язычестве. Клали предметы, которые понадобятся в потустороннем мире или помочь перейти туда. В исламе нельзя ничего класть в могилу с умершими. Возможно, это был переходный период, когда от язычества полностью не отказались, но начали переходить к исламу.

Другая загадка «Кызыл Обы»: на высоте стен археологи не обнаружили дверного проема. Либо он был выше, либо он был в форме небольшого окна, либо людей захоронили и сверху возвели мазар.

— Сейчас над мазаром стоит своего рода ангар. Нам очень хотелось сохранить памятник. И это удалось. Мы одновременно закрыли его от воздействия внешних факторов и внутри соорудили трапы, чтобы ни ученые, ни туристы не повредили стены. Ангар не касается памятника никоим образом. Это позволило его максимально сохранить. Там еще есть мазары. Обнаружили неизвестное наземное сооружение из кирпича. Вероятно, памятник будет долго изучаться, как Ботай, — считает Ж.Баймусенов.

Фото: центр по охране и использованию историко-культурного наследия

Об археологической ценности «Кызыл Обы» ранее говорил и ученый, археолог, кандидат исторических наук, руководитель учебно-научного центра археологии Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева Анатолий Плешаков. Он подчеркивал, что нужны масштабные раскопки.

— Нужны масштабные раскопки, чтобы понять этот период. Мы знаем о нем по исследованиям на других территориях. Теперь есть возможность узнать и в нашей области. Это будут грандиозные раскопки. То, что мы обнаружили — это только начало, крупица из того, что там нужно сделать, — отмечал ученый.

Фото: центр по охране и использованию историко-культурного наследия