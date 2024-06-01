Зафиксирована новая сильная вспышка на Солнце

Сильная вспышка на Солнце высокого класса М произошла днем в пятницу, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Об этом передает агентство Kazinform.

- 31 мая в 14:20 мск (16:20 по времени Астаны) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 24 минуты. Вспышка сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи, - сообщили в ИПГ.

Ранее на планете началось возмущение магнитного поля после выброса корональной массы на Солнце 29 мая. Согласно данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля Земли пока не поднялась до уровня G1 (слабый).

По прогнозам ученых ИПГ, 31 мая - 1 июня на Земле ожидается магнитная буря, мощность которой способна подняться до уровня G3 (сильный), по шкале из пяти показателей, где G1 - слабый, а G5 - экстремальный.

Вспышка на Солнце класса Х1.4/2B 29 мая, сопровождавшаяся выбросом корональной массы в сторону Земли, может вызвать возмущение геомагнитного поля от умеренного до сильного (G3 макс. - по шкале NOAA), сообщили ранее ТАСС в ИПГ.

После серии сильнейших вспышек на Солнце в начале мая на Земле началась сильнейшая магнитная буря. Ночью 11 мая она достигла экстремального уровня мощности, который зафиксировали впервые с августа 2005 года.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.