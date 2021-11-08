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Задушили, потом подожгли: убийство девушки прокомментировала полиция Алматы

8 Ноября 2021 11:21
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Задушили, потом подожгли: убийство девушки прокомментировала полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в одном из жилых комплексов было совершено убийство девушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Информация об убийстве появилась в сети: «Сегодня в Алматы, Достык 138, ЖК «Латифа» было совершено убийство девушки… Сначала задушили, потом подожгли… Сейчас участковые говорят, что это была проститутка», - говорится в посте.

В департаменте полиции сообщили, что что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.99 ч.2 УК РК (Убийство) и находится в производстве УП Медеуского района.

«Создана специальная следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемого, личность которого установлена», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.

Также сообщается, что информация о том, что потерпевшая являлась женщиной легкого поведения не соответствует действительности. Обстоятельства и мотив преступления устанавливаются.

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#Алматы   #Происшествия   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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