Задолженность стран-членов перед ООН приблизилась к $1,6 млрд

Выступая на заседании Пятого комитета Генеральной Ассамблеи, который занимается вопросами бюджета Организации Объединенных Наций, Антониу Гутерриш заявил, что ООН сталкивается с самой неустойчивой финансовой ситуацией за последние годы.

— Ликвидность остается нестабильной, и эта проблема сохранится независимо от суммы окончательного бюджета, — подчеркнул глава ООН.

Неоплаченные взносы

ООН завершила 2024 год с 760 миллионами долларов неоплаченных взносов, большая часть которых остается непогашенной, и еще не получила 877 миллионов в виде взносов, причитающихся за 2025 год. Таким образом общая задолженность составляет около 1,586 миллиарда долларов.

Менее чем за пять недель до конца нынешнего года только 145 из 193 государств-членов ООН полностью оплатили свои взносы за 2025 год. Ряд ключевых плательщиков, включая США, еще не внесли свои платежи, тогда как Китай оплатил всю сумму 29 октября. Россия тоже в числе тех, кто еще не оплатил свой взнос.

Сокращения уже заложены в бюджет

Предупреждение главы ООН прозвучало на фоне обсуждения пересмотренных оценок регулярного бюджета ООН на 2026 год, которые уже отражают глубокие структурные сокращения в рамках реформы «ООН-80» — инициативы, направленной на повышение эффективности и снижению затрат.

Согласно пересмотренному предложению, регулярный бюджет ООН на 2026 год составит 3,238 миллиарда долларов, что на 577 миллионов (15,1 процента) меньше, чем в 2025 году. Планируется сократить 2 681 должность, что составляет 18,8 процента от текущего уровня.

Специальные политические миссии также столкнутся с сокращением более чем на 21 процент по сравнению с уровнем 2025 года, главным образом из-за закрытия миссий и оптимизации персонала.

Консолидация функций и перенос рабочих мест

В целях экономии ООН планирует объединить обработку зарплат в единую глобальную систему и создать общие административные центры в Нью-Йорке и Бангкоке.

Секретариат также рассматривает список функций, которые можно перенести в регионы с более низкими затратами. С 2017 года расторжение договоров аренды в Нью-Йорке уже сэкономило ООН 126 миллионов долларов, а к 2028 году ожидается дополнительная экономия в 24,5 миллиона в год.

Реакция делегаций

Государства-члены поддержали усилия Генсека по представлению пересмотренных оценок, признали проблемы ликвидности и выразили поддержку более сильной и гибкой ООН. Однако ряд делегаций выразили обеспокоенность сжатыми сроками и поздним поступлением на рассмотрение ключевых документов, что затрудняет тщательную проверку.

Некоторые дипломаты предупредили, что предлагаемые сокращения сильнее затрагивают младший и обслуживающий персонал, чем руководящие должности, что угрожает географическому балансу и обновлению кадров.

Другие отметили, что сокращения выглядят неравномерными между основными направлениями работы ООН, и при этом более значительные сокращения приходятся на программы развития.

Окончательно бюджет ООН должен быть утвержден до конца текущего года Генеральной Ассамблеей.

Ранее сообщалось, что ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн.