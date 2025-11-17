Задолженность по зарплате учителей частных школ в Актобе погасят в течение 10 дней

Согласно информации пресс-службы акима Актюбинской области, представители областного управления образования встретились с коллективами школ «Білім» и «Смарт білім». На встрече был представлен и подробно объяснен пилотный проект «Новый механизм размещения государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования на 2025-2026 учебный год». В рамках данного проекта АО «Информационно-учетный центр», подведомственное Министерству финансов, внедрило платформу E-Qazyna.kz. Это единая информационная система, обеспечивающая точный учет количества учащихся в частных школах.

— В соответствии с требованиями единой системы портал проходит автоматизацию. Учителя получат свои заработные платы в течение десяти рабочих дней, — сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области. Представители педагогического коллектива также подтвердили, что областное управление образования дало им именно такое обещание.

Как пояснили в Министерстве просвещения Республики Казахстан, средства на оплату государственного образовательного заказа в частных школах Актюбинской области, включая гимназии «BILIM» и «SMART BILIM», полностью предусмотрены и профинансированы из областного бюджета до конца 2025 года.

Временная задержка выплаты заработной платы педагогам возникла в связи с внедрением нового механизма финансирования государственного образовательного заказа на 2025–2026 учебный год.

Согласно приказу Министра просвещения Республики Казахстан от 6 ноября 2025 года, распределение финансирования осуществляется через информационную платформу E.Qazyna.kz, которая была введена в эксплуатацию 12 ноября. Школы проходят регистрацию на платформе, загружают необходимый пакет документов, после чего процедура размещения государственного заказа выполняется автоматически через АО «Финансовый центр».

По информации ведомства, после завершения всех процедур средства будут полностью перечислены на оплату труда педагогов, включая погашение текущей задолженности.

Напомним, что в двух частных школах 741 сотрудник на данный момент не может получить заработную плату, поскольку средства, выделяемые по подушевому финансированию, не были перечислены. В этих учебных заведениях обучаются 9 тысяч детей.