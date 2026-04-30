Задолженность по зарплате на 101,2 млн тенге выявили у ФК «Қыран»

По данным департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения по Туркестанской области, в первом квартале текущего года в регионе не выявлено предприятий с задолженностью по зарплате.

Однако на контроле находится одна организация, где на протяжении двух лет накапливался многомиллионный долг перед работниками.

Как сообщил заместитель руководителя департамента Мурат Толендиев, на сегодня задолженность футбольного клуба «Қыран» перед 44 сотрудниками, переходящая с 2024 года, составляет 101,2 млн тенге.

— По данному факту руководству учреждения выданы обязательные к исполнению предписания, применены административные меры. В рамках исполнительного производства судебными исполнителями счета организации арестованы, работа по взысканию задолженности продолжается, — отметил Мурат Толендиев на пресс-конференции.

Также спикер подчеркнул, что вопрос находится на строгом контроле департамента до его полного решения.

Ранее сообщалось о том, что на 140 предприятиях в Казахстане выявили долги по зарплате на 642 млн тенге.