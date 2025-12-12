Задолженность по соцплатежам: сколько времени потребуется для разблокировки счета ИП

Руководитель управления по работе с задолженностью ДГД Аймахан Енбаев напомнил, что к обязательным социальным платежам относятся пенсионные взносы, социальные отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование.

— В Социальном кодексе предусмотрено то, что в случае непогашения задолженности по соцплатежам, в течение пяти рабочих дней направляется уведомление, потом уже приостанавливаются все расходные операции по банковским счетам, — пояснил Енбаев на брифинге в РСК.

По его словам, процедура разблокировки может занимать до четырех дней.

— Если было получено уведомление и вы его исполнили — оплатили данную сумму задолженности, то сумма задолженности поступает в течение двух-трех дней. В случае поступления, банковские счета разблокируются в течение одного рабочего дня, — сообщил спикер.

Ранее в департаменте госдоходов сообщили, что общая сумма налоговой задолженности по городу Астана составляет 103 млрд тенге и рассказали о новых правилах взыскания долгов, которые начнут действовать с 2026 года.