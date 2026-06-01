Задолженность по отпускным на 8,8 млн тенге перед 31 медработником выявили в Акмолинской области

В ходе надзорных мероприятий установлено, что перед 31 работником ГКП на ПХВ «Целиноградская районная поликлиника» образовалась задолженность по отпускным. Общая сумма невыплаченных средств составила 8,8 млн тенге.

По акту прокурорского надзора задолженность погашена в полном объеме. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что прокуратурой Алматинской области выявлены нарушения прав детей в сфере образования.