    Более тысячи детей не были обеспечены школьным питанием в Алматинской области

    Прокуратурой Алматинской области выявлены нарушения прав детей в сфере образования, передает агентство Kazinform.

    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    В прокуратуре Алматинской области отметили, что согласно действующему законодательству, во всех государственных учебных заведениях школьники из семей, получающих адресную социальную помощь, должны обеспечиваться бесплатным горячим питанием.

    — Однако проверка показала, что в более 70 школах области (Енбекшиказахский район — 45, Талгарский — 7, Жамбылский — 5, Уйгурский — 14, Карасайский — 4, город Конаев — 9) указанные требования не соблюдались. В результате 1 101 ребенок не был охвачен данной мерой государственной поддержки. По актам прокурорского надзора права детей восстановлены, все учащиеся обеспечены питанием, виновные должностные лица привлечены к ответственности, — отметили в прокуратуре Алматинской области.

    В целом с начала текущего года прокуратурой области защищены права и законные интересы порядка 30 тыс. детей.

    Ранее сообщалось, что приписки с бесплатным питанием выявлены в школах Шымкента. 

    Зарина Жакупова
    Автор