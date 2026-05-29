Более тысячи детей не были обеспечены школьным питанием в Алматинской области

В прокуратуре Алматинской области отметили, что согласно действующему законодательству, во всех государственных учебных заведениях школьники из семей, получающих адресную социальную помощь, должны обеспечиваться бесплатным горячим питанием.

— Однако проверка показала, что в более 70 школах области (Енбекшиказахский район — 45, Талгарский — 7, Жамбылский — 5, Уйгурский — 14, Карасайский — 4, город Конаев — 9) указанные требования не соблюдались. В результате 1 101 ребенок не был охвачен данной мерой государственной поддержки. По актам прокурорского надзора права детей восстановлены, все учащиеся обеспечены питанием, виновные должностные лица привлечены к ответственности, — отметили в прокуратуре Алматинской области.

В целом с начала текущего года прокуратурой области защищены права и законные интересы порядка 30 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что приписки с бесплатным питанием выявлены в школах Шымкента.