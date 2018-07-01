Задолженность по налогам на транспорт достигла 1 миллиарда тенге в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области задолженность жителей по налогам на транспортные средства достигла 1 миллиарда тенге. Об этом сообщил на совещании аким области Жансеит Туймебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании руководитель областного департамента государственных доходов, недавно переехавшего в Туркестан, Алибек Тлегенов выступил с докладом по итогам первого полугодия. По его словам, за первые 6 месяцев года план по государственному бюджету исполнен на 103%, взыскан 151 миллиард тенге. Внешний торговый оборот области составил 1,249 миллиарда долларов США, с ростом на 35% по сравнению с первым полугодием 2017 года. С начала года в бюджет взыскано дополнительно из внутренних резервов 13,2 миллиарда тенге.

А. Тлегенов также сообщил, что есть возможности для расширения налогооблагаемой базы. В частности, нужно контролировать торговые точки и рестораны, чтобы они платили налоги в соответствии с законодательством, поскольку такие рестораны, как «Алатау», «Султан», и крупные места отдыха уклоняются от уплаты налогов. Кроме того, вследствие того, что газопроводы и водопроводы не вовремя передаются на баланс хозяйствующих субъектов, также теряются имущественные и земельные налоги.

Аким области отметил, что полное поступление налогов и других платежей в бюджет очень важно для развития экономики государства, обеспечения безопасности и повышения уровня жизни населения.

«В Туркестанской области 80% бюджета формируется за счет дотаций. Чтобы уменьшить дотации, мы должны вовремя платить налоги. Предприниматели не должны скрывать свои доходы, должны платить налоги по закону и проявлять сознательность. Например, со 190 гостиниц в области поступило всего 68 миллионов тенге налогов, 436 предпринимателей скрывают доходы. Задолженность жителей региона по налогу на транспорт достигла 1 миллиарда тенге. Над этим следует задуматься. Руководитель департамента отметил многие вопросы. Нужно все их держать на контроле, активизировать работу», - сказал Ж. Туймебаев.





Аким дал ряд поручений соответствующим госорганам по своевременному сбору налогов, ведению борьбы с «теневой» экономикой.







Автор: Айнур Акбаева

Перевод: Мейрамбек Байгарин