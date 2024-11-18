Задолженность по кредитным картам в США достигла рекордного уровня

Общая задолженность по кредитным картам выросла до $1,17 трлн в третьем квартале, увеличившись на $24 млрд по сравнению с предыдущим кварталом. Это самый высокий уровень за всю историю данных ФРС с 2003 года.

В отчете указано, что общий долг граждан также вырос до нового максимума в $17,94 трлн, наряду с остатками по ипотечным кредитам ($12,59 трлн), автокредитам ($1,64 трлн) и студенческими кредитами ($1,61 трлн).

Высокая инфляция создала серьезное финансовое давление на большинство домохозяйств США, которые вынуждены платить больше за повседневные нужды.

Так, стоимость бензина, продуктов питания и арендной платы выросли в октябре на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с прошлым годом.

В октябре общий уровень инфляции показал небольшой рост с 2,4% до 2,6% и вероятно, что Федеральная резервная система продолжит реализацию своих планов по снижению ставок в ближайшей перспективе.