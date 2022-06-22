22 Июня 2022 14:22

Задолженность перед учителями составила 30 млрд тенге - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Юлия Кучинская заявила, что государство задолжало учителям по отпускным и по выплатам на оздоровление около 30 млрд тенге. С соответствующим депутатским запросом она обратилась к министру просвещения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат сообщила, что за последние несколько дней в адрес депутатов поступают многочисленные обращения от учителей казахстанских школ с просьбой оказать содействие в решении вопроса выплаты долгов по заработной плате, отпускным и оздоровительным пособиям.

«Завершив сложный постпандемийный учебный год с 1 июня в отпуск вышли почти 300 тыс. учителей. Но часть учителей так и не смогли провести свой отпуск достойно и вынуждены отложить семейные планы на неопределенный срок. Причиной этому стало халатное отношение Вашего ведомства (Министерство просвещения - прим. авт.) к вопросам планирования бюджета», - сказала Юлия Кучинская в ходе пленарного заседания Мажилиса.

По ее словам, согласно Закону «О статусе педагога», с 1 сентября 2021 года вступила в силу норма о сокращении нагрузки на школьного учителя на 2 часа в неделю с 18 до 16.

«Несмотря на то, что данное сокращение неизбежно ведет к увеличению стоимости часа учебной нагрузки, при обсуждении закона министерство здесь у нас, в стенах Парламента, на стенограмму заверило, что данная норма не требует дополнительных средств из республиканского бюджета. Тогда дополнительные расходы Вашим ведомством планировалось возместить путем пропорционального сокращения нагрузки на обучающегося и учителя. Однако фактически часы Вы не сократили. Это привело к увеличению расходов», - пояснила Ю. Кучинская.

Также она заявила, что при расчете трансфертов Правительством не была учтена индексация фонда оплаты труда с учетом ежегодного увеличения контингента учеников.

«В результате, допущенные министерством просчеты, а затем замалчивание проблемы, в том числе при уточнении бюджета, привели к хроническому дефициту бюджетных средств, который, как и сколько могли, закрывали регионы. Но все тайное становится явным», - считает депутат.

По словам Юлии Кучинской, накопившийся дефицит бюджета в мае этого года привел к тому, что часть педагогов не получила либо получила не в полном объеме заработную плату за май.

«Кроме того, задолженность по отпускным и по выплатам на оздоровление составила порядка 30 млрд. тенге. При этом на фоне шквала справедливых обращений педагогов во все возможные инстанции, министерство хранит молчание, которое в данном случае не является «золотом». Сложившаяся ситуация – это не просто позор, это дискредитация поручений Главы государства, работы Правительства и депутатского корпуса, которую можно сравнить с диверсией», - заявила мажилисмен.

В связи с вышеизложенным депутаты партии «AMANAT» требуют решения сложившейся ситуации в кратчайшие сроки.