Задолженность перед перевозчиками начал погашать акимат Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акимат Петропавловска начал выплачивать перевозчикам образовавшуюся задолженность в размере 300 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, городской акимат не выплатил перевозчикам субсидии за убыточные маршруты за 2021-й год.

«Задержка по оплате субсидий привела к несвоевременному погашению ежемесячных платежей перевозчиками по договорам приобретения новых автобусов. Лизингодатели выставляют им штрафы. Кроме того, резко подорожала стоимость топлива, что негативно сказалось на финансовой деятельности предпринимателей. Увеличило нагрузку на затратную часть введение электронного билетирования. При этом установленный дифференцированный тариф в полной мере не покрывает всех затрат перевозчика», - сказал директор палаты предпринимателей Алибек Ашметов.

На расширенном заседании регионального совета приняли Дорожную карту по решению проблемных вопросов сферы пассажирских перевозок города. С 10-го февраля акимат начал погашать задолженность.

«На сегодняшний день уполномоченным государственным органом выплачено около 60% от образовавшейся задолженности. На рассмотрении остается вопрос о выплате оставшейся части задолженности», – сообщила председатель Ассоциации «СКО Автотранспортный союз» Галина Семенова.

В пресс-службе добавили, что дорожной картой предусмотрен вопрос создания рабочей группы по решению еще одной острой проблемы отрасли пассажирских перевозок – дефицита кадров. Продолжится анализ городских маршрутных сетей с целью дальнейшей их оптимизации.

Напомним, в прошлом году аким Петропавловска Булат Жумабеков заявил о выделении 450 млн тенге на субсидирование убыточных маршрутов.