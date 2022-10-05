Задолженность энергопроизводящих организаций за топливо превысила 7 млрд  тенге - депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В стране наблюдается износ инфраструктуры тепловых коммуникаций. Об этом заявил депутат Мажилиса Беккали Торгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране наблюдается износ инфраструктуры тепловых коммуникаций. Кроме того, Глава государства во время визита в Семей отметил, что инфраструктура города очень изношена. Поэтому Правительству совместно с акиматом поручено рассмотреть вопрос строительства современной ТЭЦ и модернизации инфраструктуры в Семее», - сказал Беккали Торгаев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен отметил, что сегодня в некоторых регионах начался отопительный сезон и подготовка к этому сезону в каждом регионе разная.

«Как известно, в марте этого года на ТЭЦ-2 в Петропавловске произошла авария. Сегодня ведутся работы по восстановлению. Кроме того, ситуация с ТЭЦ в городе Кентау Туркестанской области остается неудовлетворительной. Основное оборудование изношено. Ежегодно проводится ремонт оборудования на ТЭЦ. Такая проблема не нова для жителей Кентау из-за отсутствия тепла в зимний период. Нужно ли строить новую ТЭЦ в этом регионе? Сколько средств требуется? Тем не менее, проблема все еще остается открытой», - добавил Беккали Торгаев.

По его словам, немаловажным является еще один проблемный вопрос - значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо. На сегодня задолженность перед АО «КазТрансГаз-Аймак» составляет 7 млрд 353 млн тенге. Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций перед ТОО «Богатырь-Комир» на общую сумму 2 млрд 629 млн тенге.