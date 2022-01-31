Задохнувшуюся при пожаре кошку реанимировали спасатели в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе кошке, спасенной при пожаре, спасатели сделали массаж сердца и подали кислород, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Пожар произошел 26 января в одном из гаражей кооператива №6 города Актобе. Прибывшие на место пожарные и спасатели спасли не только автомобили, но и кошку.

На видео запечатлено, как спасатели выносят из задымленного помещения кошку без признаков жизни. Затем инспекторы по ЧС провели реанимационные действия, сделав животному непрямой массаж сердца и подав кислород из дыхательного аппарата. Через несколько минут питомец начал дышать самостоятельно.