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Задохнувшуюся при пожаре кошку реанимировали спасатели в Актобе
31 Января 2022 22:45
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе кошке, спасенной при пожаре, спасатели сделали массаж сердца и подали кислород, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
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Пожар произошел 26 января в одном из гаражей кооператива №6 города Актобе. Прибывшие на место пожарные и спасатели спасли не только автомобили, но и кошку.
На видео запечатлено, как спасатели выносят из задымленного помещения кошку без признаков жизни. Затем инспекторы по ЧС провели реанимационные действия, сделав животному непрямой массаж сердца и подав кислород из дыхательного аппарата. Через несколько минут питомец начал дышать самостоятельно.
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