РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:26, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Заднее колесо вылетело на ходу у автобуса в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы у пассажирского автобуса прямо на ходу вылетело заднее колесо. В акимате прокомментировали инцидент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Случай произошел днем 2 апреля на улице Толе би на пересечении с улицей Муканова. Фотографии с места событий разместила пользовательница Facebook Инесса Владимировна.

    «Даже автобус колесо потерял на Толе би. Это адище какое-то, а не дорожное покрытие. В двух местах начали дополнительные раскопки на Байзакова и на Досмухамедова. Когда у нас будет асфальт без ям?» - написала она.

    В пресс-службе управления городской мобильности ответили, что водитель автобуса вовремя среагировал.

    «Он вовремя остановился, внутренний баллон спустил, колесо осталось в арке. Автобус плавно остановился. На данный момент уже все исправлено, автобус возвращается в парк. Никто из пассажиров не пострадал. Автопарк ведет служебное расследование, будут уточнять причину», - отметили в управлении.

    В ведомстве добавили, что по улице Толе би сейчас ведутся работы по реконструкции инженерных сетей.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!