Заднее колесо вылетело на ходу у автобуса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы у пассажирского автобуса прямо на ходу вылетело заднее колесо. В акимате прокомментировали инцидент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Случай произошел днем 2 апреля на улице Толе би на пересечении с улицей Муканова. Фотографии с места событий разместила пользовательница Facebook Инесса Владимировна.

«Даже автобус колесо потерял на Толе би. Это адище какое-то, а не дорожное покрытие. В двух местах начали дополнительные раскопки на Байзакова и на Досмухамедова. Когда у нас будет асфальт без ям?» - написала она.

В пресс-службе управления городской мобильности ответили, что водитель автобуса вовремя среагировал.

«Он вовремя остановился, внутренний баллон спустил, колесо осталось в арке. Автобус плавно остановился. На данный момент уже все исправлено, автобус возвращается в парк. Никто из пассажиров не пострадал. Автопарк ведет служебное расследование, будут уточнять причину», - отметили в управлении.

В ведомстве добавили, что по улице Толе би сейчас ведутся работы по реконструкции инженерных сетей.