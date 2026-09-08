Задымление в городе обеспокоило жителей Экибастуза

Жители Экибастуза пожаловались в социальных сетях на сильное задымление и неприятный запах в городе, передает корреспондент агентства Kazinform.

В одном из городских пабликов в Instagram было опубликовано видео с улиц Экибастуза.

В комментариях пользователи отмечали, что из-за задымления им сложно дышать.

Позже в социальных сетях появилось видео с угольного разреза, на котором также видно задымление.

После публикаций департамент экологии Павлодарской области организовал проверку. Специалисты совместно с представителем общественности Экибастуза, сотрудниками управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, санитарно-эпидемиологического контроля и РГП «Казгидромет» провели замеры качества атмосферного воздуха.

— Проведены исследования качества атмосферного воздуха в селитебной (жилой - прим.ред.) части города Экибастуза и санитарно-защитных зонах крупных промышленных предприятий. По результатам исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено, — сообщили в департаменте экологии Павлодарской области.

Вместе с тем в департаменте сообщили о продолжающемся задымлении на отвалах вскрышных пород угольного разреза ТОО «Ангренсор Энерго». По данным ведомства, в ходе внеплановой проверки были установлены эндогенные возгорания.

Кроме того, 27 августа завершилась проверка ТОО «Экибастузская ГРЭС-1». При исследовании качества атмосферного воздуха были выявлены превышения нормативов допустимых выбросов по оксиду углерода.

В настоящее время совместно с представителями общественности Экибастуза проводится работа по установлению причин задымления в городе.

Напомним, ранее предприятия были оштрафованы за горение угля на экибастузских разрезах.