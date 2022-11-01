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Задержку зарплат бюджетников в Улытауской области прокомментировали в Миннацэкономики

1 Ноября 2022, 13:01
Задержку зарплат бюджетников в Улытауской области прокомментировали в Миннацэкономики
1 Ноября 2022, 13:01

Задержку зарплат бюджетников в Улытауской области прокомментировали в Миннацэкономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров прокомментировал задержку зарплат работников бюджетной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах заседания Правительства журналисты спросили, почему в Улытауской области работники бюджетной сферы не могут получить зарплату.

«Я думаю, что там технический вопрос, связанный с бюджетными процедурами. Деньги же выделены. Сейчас все это оформится и думаю, что будет поступление. Со стороны Правительства все отработано», - ответил Алибек Куантыров журналистам.

Ранее сообщалось, что Министерство национальной экономики представило проект Комплексного плана социально-экономического развития Улытауской области на 2022-2026 годы. Как пояснили в ведомстве, реализация Комплексного плана позволит нарастить темпы роста экономики региона и обеспечит повышение качества жизни и благосостояния населения.

Позже проект документа одобрили на заседании Правительства.


Фото: primeminister.kz


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