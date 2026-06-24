Задержки по инвестпроекту на 765 млрд тенге зафиксированы в Жамбылской области

Иностранный инвестор не мог продолжить работу из-за затянувшейся в акимате регистрации постановления о предоставлении земельного участка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Речь идет о крупном проекте по строительству ветровых электростанций в Мойынкумском районе. Его реализует ТОО «TotalEnergies», а общий объем инвестиций оценивается специалистами в 765 млрд тенге.

По данным прокуратуры Жамбылской области, инвестору ранее предоставили земельный участок площадью 1 693 га. Именно на этой территории должны построить объекты возобновляемой энергетики.

Фото: акимат Жамбылской области

Казалось бы, местные исполнительные органы должны быть заинтересованы в том, чтобы такой проект не буксовал. Он предполагает выработку до 1 ГВт электроэнергии, создание 150 рабочих мест и дополнительные налоговые поступления в бюджет. Однако на одном из этапов строительство оказалось под угрозой из-за затянувшейся регистрации постановления акима. Без этой процедуры инвестор не мог полноценно двигаться дальше.

К ситуации пришлось подключаться прокуратуре Мойынкумского района и Комитета по защите прав инвесторов. После прокурорского вмешательства нарушение устранили, постановление зарегистрировали в установленном порядке, а права инвестора восстановили.

Также сообщается, что виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось о планах по увеличению производства возобновляемой электроэнергии в Жамбылской области.

Инвестиции в Казахстане выросли до 6,7 трлн тенге.