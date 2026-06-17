Инвестиции в Казахстане выросли до 6,7 трлн тенге

6,74 трлн тенге составили инвестиции в основной капитал в Казахстане за январь–май 2026 года, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Бюро национальной статистики, рост обеспечен преимущественно за счет промышленности и строительных проектов, а также активности частного сектора.

Наибольший объем вложений пришелся на малые предприятия — 3,74 трлн тенге. Крупный бизнес обеспечил 2,17 трлн тенге инвестиций, средний — 828,5 млрд тенге. В совокупности крупные и средние предприятия формируют около половины всех вложений в экономику, сохраняя ключевую роль в инвестиционной активности.

Региональная динамика остается неоднородной: наиболее высокий рост зафиксирован в области Улытау, где инвестиции увеличились в 2,5 раза. Существенное увеличение также наблюдается в Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областях и области Абай. В то же время снижение отмечено в Жетысу, Мангистауской, Карагандинской областях и Шымкенте. Лидерами по доле в общем объеме остаются Астана (12,4%) и Алматы (11,4%).

Структура инвестиций показывает доминирование капиталоемких направлений: 60,1% средств направлено на строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений, еще 35,1% — на приобретение машин, оборудования и транспорта.

Основным источником финансирования остаются собственные средства предприятий — 67,4% от общего объема. Доля бюджетных средств снизилась на 30% и составила 14,4%. На заемные ресурсы приходится 12,5%, включая средства нерезидентов, а банковские кредиты обеспечили 5,7% инвестиций.

По отраслевому распределению почти половина вложений сосредоточена в промышленности — 42,9%, включая добывающий и обрабатывающий сектора. Далее следуют операции с недвижимостью (19,3%) и транспортно-логистическая сфера (16%). Меньшие доли приходятся на сельское хозяйство, связь, образование и здравоохранение, при этом в образовании зафиксировано наиболее резкое снижение активности — индекс физического объема составил 27,1%.

Стоит отметить, Казахстан планирует привлечь льготные займы на общую сумму 154,7 млрд японских иен (470,3 млрд тенге по курсу Нацбанка РК) у Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).