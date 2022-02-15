Задерживаются ли авиарейсы в Алматы из-за снега
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Алматы, несмотря на сильный снегопад, работает в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме. Задержки рейсов есть по метеоусловиям аэропортов назначения. По метеоусловиям Алматы (сильный ливневой снег) и отдыхом экипажа задержался только один рейс Lufthansa (Алматы-Нурсултан-Франкфурт)», - сообщили в пресс-службе аэропорта Алматы.
Согласно онлайн-расписанию на данный момент, задерживаются рейсы из Нур-Султана, Шымкента, Бишкека, Дубая, Кокшетау, Атырау в Алматы.
Отметим, что в аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются несколько рейсов в связи с метеоусловиями. Пассажиров просят узнавать актуальную информацию в колл-центрах авиакомпаний и справочной аэропорта.
Напомним, за ночь в Алматы выпало 18 см снега.
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