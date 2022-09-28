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    12:42, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Задержаны более 10 рейсов из-за сбоя интернета в аэропортах Алматы и Атырау

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания Air Astana сообщила о задержке 10 рейсов в аэропорту Алматы из-за сбоя интернета. Расписание рейсов на данный момент восстановлено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сбой интернет-соединения у провайдера в алматинском аэропорту и частично в аэропорту города Атырау повлек за собой эстафетную задержку других рейсов из Алматы, 10 рейсов. Также на час задержался рейс Атырау-Амстердам. Расписание рейсов из Алматы восстановлено», - сообщили в пресс-службе компании Air Astana.

    В авиакомпании уточнили, что сбои в работе интернета случаются редко.

    Ранее Air Astana сообщила , что сегодня примерно в 04:00 произошел сбой интернет-соединения у провайдера в алматинском аэропорту и частично в аэропорту города Атырау. В связи с этим регистрация на рейсы производилась вручную, что привело к задержке утренних рейсов из Алматы в среднем на 1,5 часа. Интернет-соединение было возобновлено в 08:40.

    В пресс-службе международного аэропорта Алматы также отметили, что 28 сентября с 3:55 утра до 8:30 произошел сбой в работе интернет соединения провайдера на территории терминала аэропорта.


    Теги:
    Общество Алматы Эйр Астана Авиация Аэропорт Транспорт Атырау
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