Задержанного координатора атак на журналистов арестовали на два месяца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Задержанного координатора провокационных атак на журналистов арестовали на два месяца в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 24 февраля постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Т. сроком на два месяца, то есть до 22 апреля», - проинформировали в пресс-службе алматинского городского суда.

Ранее сообщаслоь, что межведомственной следственно-оперативной группой МВД и КНБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемой в организации нападений на представителей средств массовой информации. В Алматы был задержан непосредственный координатор провокационных атак – иностранный гражданин, квалифицированный хакер О.Токарев.