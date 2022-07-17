17 Июля 2022 11:37

Задержанного Бурхана Жансейтова поместили под домашний арест

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Следственный суд Алматы отправил Бурхана Жансейтова под домашний арест до 17 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением следственного суда Алматы 17 июля ходатайство следователя ДЭР отказано о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей, с избранием домашнего ареста в отношении подозреваемого сроком на 2 месяца до 17 сентября», - сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда.

15 июля Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании адвоката Бурхана Жансейтова за то, что он провоцировал сотрудников полиции на конфликт, проявлял агрессию и всячески воспрепятствовал выполнению ими своих обязанностей.

Позже в Республиканской коллегии адвокатов заявили, что Бурхан Жансейтов не является адвокатом.